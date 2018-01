Ένα καλάθι με κρασιά και ούζο περίμενε τον απερχόμενο επικεφαλής του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι εκπλήξεις ωστόσο για τον κ. Βίζερ δεν περιορίστηκαν εκεί καθώς προσερχόμενος στην αίθουσα ακουγόταν ελληνικό συρτάκι , δίνοντας εύθυμο κλίμα στη σημερινή ενημέρωση με την οποία ο επικεφαλής του Euroworking Group παραδίδει τα σκήπτρα στον Hans Vijbrief.

The #Brussels press corps gives a proper send off to outgoing #Euro Working Group president #ThomasWieser - a true legend pic.twitter.com/d0cpTtXg1d