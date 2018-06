Πολύωρες είναι οι διαπραγματεύσεις στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, με τους δημοσιογράφους να βρίσκονται επί ποδός εδώ και αρκετές ώρες αναμένοντας «λευκό καπνό», για το ελληνικό χρέος.

Μεγάλα… θύματα της πολύωρης αναμονής είναι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία θυμίζει παρόμοια… Eurogroup του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ορισμένοι, αποφάσισαν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο και παρακολούθησαν στην τηλεόραση τον αγώνα Αργεντινή – Κροατία για το Μουντιάλ της Ρωσίας.

