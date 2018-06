Παρά το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής κατέληξε σε συμφωνία για το προσφυγικό, έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, ορισμένοι εκ των πρωθυπουργών που συμμετείχαν δεν ήταν και τόσο… ευχαριστημένοι.

Έπειτα από 12 ώρες συνεχών συνεδριάσεων, αντιπαραθέσεων και απειλών για βέτο στα συμπεράσματα από την Ιταλία, τελικά η συμφωνία επετεύχθη, ωστόσο ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση.

Εξουθενωμένος καθώς ήταν από το ξενύχτι, παραπονιόταν στους δημοσιογράφους για τις… υπερωρίες που αναγκάστηκε να δουλέψει, ζητώντας ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι πρωθυπουργοί της ΕΕ να ιδρύσουν ένα… συνδικάτο ώστε να προασπίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα!

Boyko Borissov, the Bulgarian prime minister, isn't happy about the late working hours nor the #EUCO processes. Read more on our live blog. pic.twitter.com/f5HfNvnfag