Ο Αμερικανός πρέσβης πήρε τα... ελληνικά βουνά και όχι μόνο!

Λάτρης της ελληνικής φυσικής ομορφιάς ο Τζέφρι Πάιατ, o οποίος εκτός από τις θάλασσες ανακάλυψε και τα βουνά της Ελλάδας, ποστάροντας στο Twitter και σχετική φωτογραφία.

«Ναι, η Ελλάδα έχει βουνά! Φανταστικό το Εθνικό πάρκο της Πίνδου. Εδώ, από τα 1650 μ. υψόμετρο» έγραψε κάτω από τη φωτογραφία ο Τ. Πάιατ.

Yes Greece has mountains! Fantastic Pindos National Park. Here from 1650 meters. pic.twitter.com/tmkdQu7KSG