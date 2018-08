Φίλοι μου Εχει ξεκινήσει ο πιο δύσκολος,ο πιο απαιτητικός αλλά και ο πιο ελπιδοφόρος μαραθώνιος. Έχω ενημερωθεί από τον ΥΠΕΣ κο. Σκουρλέτη πως λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο δήμος Μαραθώνα,οποισδηποτε δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος,απ’όλη την Ελλάδα,μπορεί να διατεθεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του από 3 έως 6 μήνες στον δήμο,συμβάλλοντας στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την επούλωση των πληγών,την αποκατάσταση των χαμένων περιουσιών,την ανοικοδόμηση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος. Για όλους εσάς που έχετε την δυνατότητα και μπορείτε να ανταποκριθείτε σας είμαι ευγνώμων!

A post shared by Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis) on Aug 17, 2018 at 7:28am PDT