Φορώντας κράνος οικοδομής και με το φτύαρι ανά χείρας, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, εγκαινίασε σήμερα, από κοινού με τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, τα έργα για την ανακαίνιση του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας.

Οι εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου, αναμένεται να διαρκέσουν περί τα πέντε έτη και θα διεκπεραιωθούν από την εταιρεία Caddell Construction που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση του έργου της ανακαίνισης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της πρεσβείας, με τον κ. Πάιατ να αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter πως πρόκειται για επένδυση μεγέθους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα επαναφέρει το κτίριο στην παλιά του δόξα.

It’s fitting to launch @USATIF_2018 week by marking beginning of 5 yr, $300 million project to renovate @USEmbassyAthens & restore Walter Gropius Building to original glory. Big US investment in our long-term relationship. My remarks w/Mayor @KaminisG: https://t.co/FjWmBRnoTA pic.twitter.com/WD4hfKTsc7