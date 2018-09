O Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βολιβίας, Έβο Μοράλες στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ.Μοράλες στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αμέσως μετά την ομιλία του στο Concordia, τού πρόσφερε ένα δώρο εκπλήσσοντας ευχάριστα τον κ. Τσίπρα. Επρόκειτο για μια μεγάλη κασετίνα που περιείχε ένα ξυλόγλυπτο σκάκι.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Βολιβίας ανέβασε στο Twitter δύο σχετικές φωτογραφίες, σημειώνοντας «καλή συνάντηση με τον αδερφό μας πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα μας, έχουμε πολλές πολιτικές και ιδεολογικές συμπτώσεις. Και κυρίως, μοιραζόμαστε την ίδια προσήλωση στα κοινωνικά ζητήματα των δύο χωρών μας».

A.A.

Nice meeting with our brother Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras. Regardless the geographic distance between us, we have many polítical and ideological coincidences; and most of all, we share the same commitment to the social causes of both our countries. pic.twitter.com/XpWfJALXNk