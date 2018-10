Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες την ώρα της κοινής συνέντευξης τύπου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Μολδαβό ομόλογό του, Ιγκόρ Ντοντόρ, την Πέμπτη.

Την ώρα που ο Μολδαβός πρόεδρος μιλούσε στους δημοσιογράφους, ο Ερντογάν πάσχιζε να μην αποκοιμηθεί και τελικά τα μάτια του έκλεισαν για μερικά δευτερόλεπτα.

