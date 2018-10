Την αγάπη του για την Κρήτη εξέφρασε με ανάρτηση του στο Twitter ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ ανέβασε φωτογραφίες από το φαράγγι της Σαμαριάς και έγραψε: «Το πρώτο φως της ημέρας στο εκπληκτικό φαράγγι της Σαμαριάς. Ένας ακόμα λόγος που η Κρήτη είναι τόσο ξεχωριστή».

Ο Αμερικανός Πρέσβης βρέθηκε στην Κρήτη με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής),

First light in the spectacular Samaria Gorge. Another reason Crete is very special pic.twitter.com/KjXh4OA64G