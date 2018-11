Σε μια γυναίκα 101 ετών προσπαθούσε να εξηγήσει ότι δεν είναι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η Άγγελα Μέρκελ.

«Είστε η κυρία Μακρόν;» ρώτησε τη Γερμανίδα καγκελάριο η υπεραιωνόβια γυναίκα. «Όχι, είμαι η Καγκελάριος της Γερμανίας», της απάντησε αμέσως η κα Μέρκελ.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η γλυκύτατη Γαλλίδα συνέχισε λέγοντας πως αυτό είναι απίστευτο και πως την έκανε να συγκινηθεί.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τους ηγέτες των δύο χωρών συμπληρώνοντας πως «αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο, το περιστατικό αυτό συνέβη σε μια απλή γυναίκα σαν εμένα».

Στο τέλος χαιρέτισε τους δύο ηγέτες και τους ευχαρίστησε πολλές φορές γι’ αυτή τη στιγμή και τους εξέφρασε την επιθυμία της να βρίσκεται στην ίδια θέση και την επόμενη χρονιά.

