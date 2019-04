Σειρά επενδυτικών επαφών του Παμπούκη στο Πεκίνο

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης όπου θα έχει σειρά επαφών με κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματικούς φορείς.

Ο κ. Παμπούκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου της COSCO Captain Wei Jiafou στα γραφεία της εταιρείας στο Πεκίνο, και με τον Πρόεδρο της China Industrial Overseas Development and Planning Association κ. FAN Chunyong.

Μετά τη συνάντηση ο κύριος Παμπούκης δήλωσε: «Η συζήτηση έγινε μέσα σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει τις προσπάθειες και την επενδυτική δράση της COSCO που συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιπλέον δημιουργεί μεγαλύτερες προοπτικές ανάδειξης του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης».

Ο Υπουργός Επικρατείας θα συναντηθεί αύριο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ZHANG Zhijun, τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) κ. ΖHANG Ping, τον Υφυπουργό Εμπορίου κ. JIANG Yaoping, καθώς και τον Πρόεδρο της China Investment Corporation κ. LOU Ziwai.

Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών κα FU Ying, την Αντιπρόεδρο του State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council κα. HUANG Danhua, και τον Πρόεδρο της China Development Bank κ. JIANG Chaoliang.

Τέλος την Πέμπτη, θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κινεζικής κυβέρνησης κ. LI Keqiang.

Στην Κίνα έχουν επίσης μεταβεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ. κ. Νικόλαος Μπάρδης και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ. Παντελής Τζωρτζάκης, οι οποίοι θα έχουν σειρά επαφών με κινεζικούς φορείς και επιχειρήσεις στη βάση συγκεκριμένων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης.