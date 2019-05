The Woman Times

Από πολλούς θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα στα media αυτή τη στιγμή. Ωστόσο στις 6 Σεπτεμβρίου θα αποτελεί την πιο ισχυρή προσωπικότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παγκοσμίως. Η 57χρονη Jill Abramson είναι η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στους New York Times.



Μπορεί να μην έχει ούτε ένα Πούλιτζερ στο βιογραφικό της ή μία βίζα στο διαβατήριό της από τις χώρες που ίσως θα επισκεπτόταν εάν εργαζόταν ποτέ ως ανταποκρίτρια… Όμως η Άbramson έχει θητεύσει δέκα χρόνια ως ρεπόρτερ στην εφημερίδα Wall Street Journal και διαθέτει δεκατέσσερα χρόνια εμπειρίας στους κόλπους της Gray Lady, τους Νιου Γιορκ Τάιμς.



Για πρώτη φορά το κατώφλι των New York Times πέρασε το 1997. Μόλις είχε παραιτηθεί από τη Wall Street Journal όπου είχε εργαστεί ως ρεπόρτερ και είχε σκαρφαλώσει έως τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της αίθουσας σύνταξης. Μόλις μετά από δύο χρόνια στους NYT είχε ήδη πάρει προαγωγή και μετακόμιζε στην Ουάσινγκτον όπου ανέλαβε το γραφείο της εφημερίδας εκεί με τις συγκρούσεις με τον τότε Διευθυντή Σύνταξης Howell Raines και τον ρεπόρτερ, Judith Miller να διατηρούν αμείωτη την έντασή τους. Συν τοις άλλοις είχε να αντιμετωπίσει και τα γεγονότα. Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου και εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ καθώς και τα εσωτερικά πυρά από την κυβέρνηση Μπους.



Με λίγα λόγια, ήταν μία συντάκτρια υπό πολιορκία αλλά με εξαιρετικές σχέσεις με τον εκδότη της εφημερίδας Arthur Sulzberger στον οποίο εξέφραζε τα παράπονά της για τη στάση του Raines καθώς και τις προσπάθειές του να την εξορίσει στο ένθετο «Κριτική Βιβλίου».



Τελικά, αποδείχθηκε ένας καλός παίκτης που ρισκάρει στην επίθεση.



Όταν οι Raines και Miller εκτοπίστηκαν μετά την αποκάλυψη ότι ο δημοσιογράφος Jayson Blair χρησιμοποιούσε πνευματικά δικαιώματα συναδέλφων του ενώ κατασκεύαζε πολλά από τα ρεπορτάζ του, η Abramson αποτελούσε ήδη την επικρατέστερη επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας, Bill Keller για την ανάληψη της αρχισυνταξίας. Οι δυο τους αν και δεν είχαν στενές σχέσεις έγιναν ένα δυναμικό δίδυμο και επανέφεραν την εφημερίδα στην πρώτη γραμμή μετά την ταραχώδη περίοδο του Raines.



Στις 6 Σεπτεμβρίου η πορεία του Keller ως διευθυντή της εφημερίδας λαμβάνει τέλος και οι New York Times αλλάζουν πρώτη σελίδα με μία γυναίκα για πρώτη φορά στα 160 χρόνια του δημοσιογραφικού οργανισμού στο τιμόνι.



Η Abramson διαθέτει τον τσαμπουκά και την εμπειρία για να επιβιώσει. Παρατηρεί την εφημερίδα να εξελίσσεται στα χρόνια από πολύ μικρή ηλικία. Τα τελευταία χρόνια παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της και πλέον θα έχει την τελευταία κουβέντα για το μέλλον της.



Μετά από οκτώ χρόνια ως αρχισυντάκτρια η Abramson έζησε τους Times στην κρίση των media να αντιδρούν ενάντια στην πρωτοφανή περικοπή των διαφημιστικών δαπανών με απολύσεις και εξαγορές – στάση και επιλογές που κάποτε αποτελούσαν αδιανόητο σενάριο για τον οργανισμό.



Σήμερα, θα χρειαστεί το νέο αφεντικό να συγκεράσει τη δημοσιογραφία με τους νέους κανόνες του Διαδικτύου. Ήδη έχει προνοήσει και τα τελευταία χρόνια κρύβεται πίσω από κάθε αλλαγή στη διαδικτυακή σελίδα των Times.



Με... ταμπεραμέντο στην έρευνα και στην αποκάλυψη κρυφών σημείων σε θέματα και ρεπορτάζ η Jill Abramson επιφυλακτική και πάντοτε υποψιασμένη ήταν η ιδανικότερη επιλογή. Εάν θα τα καταφέρει; Αυτό είναι στο χέρι της.



Αθηνά Παπακώστα