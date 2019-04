Το ελληνικό θρίλερ στα διεθνή ΜΜE: «Συμφωνία Παπανδρέου-Σαμαρά για νέα κυβέρνηση»

Τον γύρο του κόσμου κάνει το ελληνικό πολιτικό θρίλερ, με τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις να καλύπτονται λεπτό προς λεπτό στα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου, στα οποία τονίζεται η κατ' αρχήν συμφωνία Παπανδρέου-Σαμαρά για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. «Ο έλληνας πρωθυπουργός και ο ηγέτης της Αντιπολίτευσης συμφώνησαν για νέα κυβέρνηση» αναφέρει στο κεντρικό θέμα του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο την ανακοίνωση της προεδρίας της Δημοκρατίας. Το δημοσίευμα επισημαίνει τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης, όπως και στη νέα συνάντηση που θα έχουν αύριο Παπανδρέου και Σαμαράς, με αντικείμενο το ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία.



Το CNN επισημαίνει ότι «ο έλληνας πρωθυπουργός παραιτείται έπειτα από συμφωνία για τη διασφάλιση του πακέτου διάσωσης». Το αμερικανικό δίκτυο γράφει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα αποχωρήσει από την ηγεσία της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Δημοκρατίας, συμφωνώντας για την προώθηση της αμφιλεγόμενης σδανειακής σύμβασης των 130 δισ. ευρώ.



«Οι Έλληνες συμφώνησαν σε κυβέρνηση συνεργασίας» είναι ο τίτλος του BBC. To βρετανικό δίκτυο τονίζει ότι οι ηγέτες ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με νέο πρωθυπουργό που θα αντικαταστήσει τον «βαλλόμενο Γιώργο Παπανδρέου».



«Η Ελλάδα συμφώνησε για συνεργασία» είναι ο τίτλος των Financial Times, που τονίζουν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έφτασε σε συμφωνία με τον Αντώνη Σαμαρά.



«Εκτός ο Παπανδρέου, έπειτα από τη συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας» γράφει η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας Guardian. O πρωθυπουργός και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης συμφώνησαν για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, σε μια προσπάθεια άρσης του πολιτικού αδιεξόδου, επισημαίνει το δημοσίευμα.



Η ιστοσελίδα της γαλλικής Le Monde μιλά για «συμφωνία κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τον Παπανδρέου». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ελληνική προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε τη συμφωνία ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με νέα συνάντηση να έπεται τη Δευτέρα. «Παπανδρέου και Σαμαράς θα αποφασίσουν για τον νέο πρωθυπουργό» σημειώνεται.



«Ο Παπανδρέου παραιτείται» είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας της γερμανικής Handesblatt, η οποία τονίζει ότι ο πρωθυπουργός συμφώνησε με τον Αντώνη Σαμαρά για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης. Ο διάδοχος του Γιώργου Παπανδρέου δεν έχει καθοριστεί ακόμα, προστίθεται.



Οι New York Times αναφέρουν ότι οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλάδας συμφώνησαν επί της αρχής για την επίλυση της κρίσης χρέους της χώρας.



Το Al Jazeera αναφέρει ότι «οι Έλληνες συμφώνησαν για συνασπισμό, χωρίς τον Παπανδρέου», επισημαίνοντας ότι ο έλληνας πρωθυπουργός θα αποχωρήσει, μετά την συμφωνία με τον Αντώνη Σαμαρά για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.