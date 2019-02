Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, είναι ο «κύριος 1.000.000 ευρώ»!

Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος, είναι τελικά το πρόσωπο που έβγαλε σε τράπεζα του εξωτερικού, τον Μάρτιο του 2011, ένα εκατομμύριο ευρώ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης. Κούβελος: «Διαστρέβλωση της πραγματικότητας ακόμη και από δημόσιους λειτουργούς».

Παράλληλα ο κύριο ς Κούβελος δέχτηκε κλήση από την επιτροπή ελέγχου των «πόθεν Εσχες» της Βουλής προκειμένου να παράσχει, εντός 20 ημερών, γραπτές εξηγήσεις.



«Να ερθει ο κ. Νικολούδης να πει ποιος του κατήγγειλε την συναλλαγή», τόνισε η κυρία Μπακογιάννη σε ομιλία της στη Βουλή, υποστήριζοντας πως η εν λόγω συναλλαγή του συζύγου της είναι «μία γνωστοποιημένη επιχειρηματική πράξη που αφορά την ελληνική ναυτιλία».



«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να σπιλώνει και το ήθος και τη πολιτική μου σταδιοδρομία», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ενώ αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν η κυβέρνηση να γνωρίζει το όνομα τόσες ημέρες και να μην το δίνει στη δημοσιότητα».



«Αυτά τα χρήματα αφορούν επιχειρηματική πράξη και έχουν δηλωθεί στο "πόθεν έσχες" μου» επεσήμανε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας και πρόσθεσε πως «δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που "πηγαινοέρχονται" στο εξωτερικό».



«Περιμένω από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για το θέμα και από τον πρόεδρο της Βουλής να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση», κατέληξε η κυρία Μπακογιάννη.



«Αν είναι νόμιμο και ηθικό; Για μένα είναι και νόμιμο και ηθικό να προχωρήσει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι ηθικό να παντρεύεται έναν Έλληνα επιχειρηματία, μια πολιτικός» είπε ακόμα.



Από την πλευρά του, ο Ισίδωρος Κούβελος προέβη στην παρακάτω δήλωση:



«Επί 37 συναπτά έτη δραστηριοποιούμαι τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα στον χώρο της ναυτιλίας με αντικείμενο την πλοιοκτησία , την ναυλομεσιτία και την πρακτόρευση πλοίων.



Στον χώρο αυτό δεν έχει θέση η διαστρέβλωση, το ψεύδος και η λασπολογία αλλά απεναντίας επικρατεί η διαφάνεια και η εντιμότητα στις συναλλαγές .



Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν περίμενα ποτέ για μια καθαρά επιχειρηματική μου κίνηση να υπάρξει τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας ακόμη και από δημόσιους λειτουργούς.



Συγκεκριμένα :



1. Τα χρήματα του εμβάσματος είναι προϊόν ναυτιλιακού συναλλάγματος σε δολλάρια Η.Π.Α.και όχι σε ευρώ, δηλωμένα νομίμως στο πόθεν έσχες μου και αποκτηθέντα από την δραστηριότητα μου στην πλοιοκτησία.



2. Το ποσό αυτό ήταν ένα μέρος μόνο των χρημάτων τα οποία επενδύω σε χρηματιστηριακούς τίτλους σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. σε δολλάρια Η.Π.Α. και είναι βεβαίως δηλωμένο στον πόθεν έσχες μου.



3. Το ποσό αυτό προέρχεται από ρευστοποίηση μέρους των χρηματιστηριακών μου επενδύσεων και προοριζόταν για νέα επένδυση στο χώρο της ναυτιλίας, μεταφέρθηκε δε με νόμιμες διαδικασίες από τον θεματοφύλακα σε ελληνική τράπεζα και εν συνεχεία στην τράπεζα μου στο Λονδίνο.



4. Ενδεικτικό της άγνοιας και της σκοπιμότητας είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν περίεργους συνειρμούς σχετικά με την νέα επένδυση που αφορά αγορά ποσοστού επί καινούργιου πλοίου. Σπεύδω να ξεκαθαρίσω ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση-εγγύηση προκειμένου να συνεχιστούν οι από πλευράς μου διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της αγοράς.



Συνεπώς, μια καθαρά επιχειρηματική ναυτιλιακή μου πράξη που έγινε με πλήρη διαφάνεια και με όλους τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς κανόνες χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να θιγεί η προσωπική και πολιτική υπόληψη της συζύγου μου .



Ως επιχειρηματίας στην ναυτιλία και πολίτης αυτού του τόπου που δηλώνω τα έσοδα μου μέχρι το τελευταίο δολλάριο ή ευρώ, ως επαγγελματίας που τόσα χρόνια έχω στηρίξει την χώρα μου με όλους τους τρόπους, περιμένω να αποκατασταθεί η αλήθεια και εύχομαι το πολιτικό σύστημα επιτέλους να κάνει το χρέος του δίνοντας στους Έλληνες πληροφορίες ακριβείς και ελεγμένες , αντί να ρίχνει συνεχώς λάσπη στον ανεμιστήρα προκειμένου να καλύψει τα δικά του ατοπήματα».



Έγινε η... πολυπόθητη αποκάλυψη



Την αποκάλυψη του ονόματος έκανε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Αργύρης ενώ η κυρία Μπακογιάννη στην πρώτη της ενημέρωση στους δημοσιογράφους χαρακτήρισε «φαρσοκωμωδία» το θέμα, τονίζοντας ότι τα χρήματα προέκυψαν από ρευστοποίηση μετοχών στις ΗΠΑ και στη συνέχεια μέσω εμβάσματος της ΤτΕ εστάλησαν στο Λονδίνο για την αγορά πλοίου, την οποία προτίθεται να κάνει ο κ. Κούβελος.



«Είναι απαράδεκτο, μία επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου μου για την αγορά πλοίου, να συνδέεται με την πολιτική μου δραστηριότητα και να υπάρχει αυτή η σπίλωση», τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.



Η κ. Μπακογιάννη, που -όπως είπε- ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομκού Ελέγχου της Βουλής, Βαγγέλη Αργύρη, έκανε επίσης λόγο για «φιάσκο, που μπορεί να έγινε εσκεμμένα» για να βλάψουν την ίδια.



«Η δραστηριότητα του άνδρα μου, είναι καταγεγραμμένη στο "πόθεν έσχες" του από την ημέρα που τον παντρεύτηκα μέχρι σήμερα», δήλωσε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμμαχίας.



«Πρόκειται για αδιανόητη προσπάθεια: Σήμερα σπιλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος. Κάποιοι έχουν σκοπό να κρύψουν αυτούς που έβγαλαν όντως τα λεφτά τους στην Ελβετία», παρατήρησε η κ. Μπακογιάννη, αφήνοντας και αιχμές περί ενδεχόμενης προσπάθειας σπίλωσης του κομματικού της φορέα, καθώς «από την ώρα που ξεκινήσαμε, ενοχλήσαμε πολλούς», όπως είπε.



Την ίδια ώρα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών έφτασε η «λίστα» του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τα πολιτικά πρόσωπα ή συγγενείς τους, που έβγαλαν στο εξωτερικό το 2011 ποσά άνω των 100 χιλιάδων ευρώ.



Aναλυτικά το πόθεν έσχες της κυρίας Μπακογιάννη και του Ισίδωρου Κούβελου



Η επικεφαλής της «Δημοκρατικής Συμμαχίας», Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνει έσοδα 99.723,13 ευρώ και λοιπά εισοδήματα 29.662,38 ευρώ, έναντι 33.113,49 και 29.240,85 ευρώ το 2008. Ο σύζυγός της Ισίδωρος Κούβελος, δηλώνει εισοδήματα 273.587,49 ευρώ, έναντι 1.051.297,55 ευρώ.



Η κα Μπακογιάννη το 2009 απέκτησε από γονική παροχή, δικαιώματα 20% σε δύο οικίες και έναν χώρο στη Γλυφάδα, έκτασης 324,74 τ.μ., 196,18 τ.μ. και 101,25 τ.μ. αντίστοιχα, ενώ ο σύζυγός της κατέβαλε και 71.923,75 ευρώ για ανέγερση γραφείου στην Ιερά Οδό στο Αιγάλεω. Κατά τα άλλα, όπως και το έτος 2008, η κα Μπακογιάννη κατέχει δύο διαμερίσματα στην οδό Αραβαντινού στην Αθήνα, έκτασης 88 τ.μ. και 248 τ.μ., ένα γραφείο 200 τ.μ. στην οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου 3, μία οικία 385 τ.μ. στο Καρπενήσι σε οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων, τέσσερα αγροτεμάχια στην Ευρυτανία και τα Χανιά συνολικής έκτασης 15.775 τ.μ. και ποσοστό 12% επί δύο αγροτεμαχίων στη Γαλλία.



Ο σύζυγος της κας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος, κατέχει δικαιώματα 12,5% σε οικία της οδού Φαίδρας 4 στην Αθήνα καθώς και το 25% σε τρία διαμερίσματα (70, 137 και 49 τ.μ.) στην ίδια διεύθυνση, την επικαρπία διαμερίσματος 129,7 τ.μ. στο Παλαιό Φάληρο, δικαιώματα 25% σε κατάστημα 46,23 τ.μ. στην Αθήνα και δικαιώματα 12,5% στο οικόπεδο 89,32 τ.μ. που το περιβάλλει, δικαιώματα 75% σε αποθήκη 15,5 τ.μ. και σε κατάστημα 75 τ.μ. στην Ιερά Οδό στο Αιγάλεω, το 75% επικαρπίας σε οικία 153,16 τ.μ. στην Κηφισιά, δικαιώματα 12,5% σε αγροτεμάχιο 706% στην Κηφισιά, καθώς και την κυριότητα αγροτεμαχίου 7,25 στρεμμάτων στην Παλαιά Φώκαια.



Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας κατέχει από το προηγούμενο έτος 787,63 μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA BANK αξίας κτήσης 3.439,49 αύριο και ένα ομόλογο της ίδιας τράπεζας, αξίας κτήσης 120.000 ευρώ. Ο σύζυγος της κας Μπακογιάννη, απέκτησε το 2009 10.000 μετοχές σε ξένο νόμισμα στην Εθνική Τράπεζα, 2000 στην Automatic Data, 9000 στην Paycex Inc., 2500 στην Altria Group Inc, 4070 στην AT&TINC, 5000 στην Duke Energy Corp., 2000 στην Eli Lilly &Co, 29500 στην Ford Motor Co, 2500 στην Johnson &Johnson, 5000 στην Kraft Foods Inc, 2500 στην Mc Donald's Corp, 38800 στην Navios Maritime, 5000 στην Pfizer Inc, και 4370 στην Verizon Communication, συνολικής αξίας κτήσης 2.007.088,12 δολαρίων.



Το 2009, ο κος Κούβελος εκποίησε και 32.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας αντί 559.544,2 δολαρίων.



Από το προηγούμενο έτος, ο κος Κούβελος κατείχε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, αξίας κτήσης 216.746 δολαρίων, ένα μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων της Eurobank αξίας κτήσης 27.000,11 ευρώ, καθώς και μετοχές 21 ανωνύμων εταιρειών, συνολικής αξίας κτήσης 155.728,78 ευρώ. Επίσης, ο κος Κούβελος είναι μέτοχος σε δύο ανώνυμες εταιρείες και εταίρος σε ΕΠΕ με συνολικά κεφάλαια εισφοράς 147.000 ευρώ, καθώς και συνέταιρος σε τρία πλοία με ποσοστά 27%, 50% και 50% αντίστοιχα και μηδενικό κεφάλαιο εισφοράς.



Οι καταθέσεις της κας Μπακογιάννη, επιμερίζονται σε έξι τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, την ALPHA BANK, την DEUTSCHE BANK και την HYQOVEREINS BANK, συνολικού ύψους 1.203.924,52 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέρχονται από εισοδήματα προηγουμένων ετών και του έτους 2009, πώληση περιουσιακού στοιχείου (ο λογαριασμός στην DEUTSCHE BANK) και «άλλες περιπτώσεις» (HYQOVEREINS BANK). Ο κος Κούβελος έχει καταθέσεις συνολικού ύψους 771.631,92 δολαρίων, 564.828,62 ευρώ και 9,1 λιρών Αγγλίας.



Κατά το έτος 2009, η Ντόρα Μπακογιάννη επέστρεψε το 5.290 κ.εκ. επιβατικό αυτοκίνητο που μίσθωνε μακροχόνια από εταιρεία μίσθωσης, ενώ ο κος Κούβελος εξακολουθεί να κατέχει επιβατικό αυτοκίνητο 1749 κυβικών από το έτος 2004.