Στο Λονδίνο ο Αλέξης Τσίπρας - Το πρόγραμμα του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ

Στο Λονδίνο μεταβαίνει την Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας όπου θα μιλήσει στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του L.S.E., σε εκδήλωση με θέμα «Greece’s way out of the crisis».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα πραγματοποιήσει επαφές και συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη της σκιώδους κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος, με κινήματα και σωματεία συνδικάτων και θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Λονδίνου.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κατά την παραμονή του στο Λονδίνο:



Πέμπτη 14/3: 18:30-20:00 Ομιλία στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του L.S.E. υπό τον τίτλο ‘Greece’s way out of the crisis’ (Sheikh Zayded Theatre, LSE New Academic Building, 54 Lincoln’s Inn Fields, London, WC2A 3LI)



Παρασκευή 15/3: 16:30 Συνάντηση με αντιπροσωπεία βουλευτών και μέλη της σκιώδους κυβέρνησης του Labour Party στη Βουλή. (House of Commons) και



18:30-20:00 ομιλία σε εκδήλωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Λονδίνου ( Friends Meeting House , 173-177 Euston Road London NW1 2BJ )



Σάββατο 16/3: 10:00 Συνάντηση με την κίνηση Coalition of Resistance, την πρωτοβουλία Greek Solidarity Campaign και Σωματείο συνδικάτων ( Κεντρικά γραφεία της TUC, Congress House, Great Russel Street)