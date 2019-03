Βρούτσης: Δεν έφταιξαν μόνο κρίση και ύφεση για την ανεργία

«Η καθίζηση της ελληνικής αγοράς εργασίας μόλις σε τρία χρόνια - από τα μέσα του 2009 έως τα μέσα του 2012 - δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της κρίσης και της ύφεσης, αλλά οφειλόταν κατά βάση σε διαρθρωτικούς λόγους», υποστήριξε μεταξύ άλλων, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση «Drivers of the Economic Growth-The Day after Greece» στο Deree College», ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.