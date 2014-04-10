Ο Σγουρός ανακοίνωσε υποψηφιότητα και ψηφοδέλτιο

Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Αττικής με το συνδυασμό «Αττική – Γιάννης Σγουρός – Μόνο με έργο», ανακοίνωσε ο Γιάννης Σγουρός.
Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Αττικής με το συνδυασμό «Αττική – Γιάννης Σγουρός – Μόνο με έργο», ανακοίνωσε ο Γιάννης Σγουρός.
«Ζούμε κρίσιμες μέρες. Για αυτό οι κινήσεις, οι συμπεριφορές και οι στάσεις όλων μας, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όσο ποτέ απαιτούνται συμπεριφορές και στάσεις ευθύνης. Όχι λόγια, όχι διακηρύξεις, όχι υποσχέσεις. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, βρίσκεται σε εποχή δοκιμασίας. Έχουμε όλοι μας υποχρέωση, από όποια θέση και αν βρισκόμαστε και όποια ιδιότητα και αν έχουμε, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο όλοι μας. Με τις σκέψεις αυτές ως οδηγό, απευθύνομαι σήμερα στους πολίτες της Αττικής για να τους δηλώσω την απόφασή μου να είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης στις εκλογές του Μαΐου», δήλωσε.
Ταυτοχρόνως ανακοίνωσε και τους πρώτους 130 Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους από τους οκτώ τομείς.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
3 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
4 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
6 ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΕΚ)
8 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
9 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
10 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
11 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
12 ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
14 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
16 ΕΥΤΑΞΙΑ ΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
17 ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18 ΚΑΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
19 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
20 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ
21 ΚΟΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ)
22 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
23 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
24 ΜΑΤΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
25 ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
26 ΠΑΠΑΤΖΗΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
28 ΠΕΡΝΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
29 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
30 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
31 ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
32 ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
33 ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
34 ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΑΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ (ΔΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
35 ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
36 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΠΡΩΗΝ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
37 ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
39 ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΤΟΤΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ)
40 ΧΟΛΕΒΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
4 ΕΡΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
6 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
9 ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12 ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΠΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
13 ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
14 ΡΑΛΛΉΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
15 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
16 ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (Δ.ΥΠ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) & ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
2 ΒΑΡΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΕΛΣΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4 ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
5 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
6 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΤΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
8 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)
9 ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΜΠ)
10 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Δ. ΥΠ. (Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
11 ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
12 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
13 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
15 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
16 ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
17 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
18 ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ )
2 ΑΛΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
4 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ (τέως) ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
5 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
6 ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
7 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Εν Αποστατεία)
8 ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
9 ΛΟΥΡΑ-ΔΑΝΕΖΗ ΣΙΣΣΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΛΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ)
11 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12 ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ (ΑΣΟΕ)
14 ΣΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
15 ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
16 ΣΩΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
17 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
18 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
19 ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΑΞΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΠΑΣΚΕΤΟΜΠΟΛΙΣΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ)
5 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ ΒΑΣΩ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
6 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΘΑΝΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
7 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
8 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
10 ΜΑΡΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
12 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
13 ΣΩΠΙΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΣ
14 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
15 ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
3 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
5 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
6 ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
7 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
8 ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9 ΚΡΗΜΝΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, & Γ.Γ.ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
10 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
13 ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ (ΕΜΠ)
14 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΗΣΩΝ
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
2 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ)
2 ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
3 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΡΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
6 ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ