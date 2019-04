Παναγιωτόπουλος: Κεντρική επιλογή μας η εξωστρέφεια του πολιτισμού μας

«Κεντρική επιλογή μας η εξωστρέφεια του πολιτισμού μας», ανήγγειλε ο Υπουργός Πολιτισμός και Αθλητισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος κατά τα εγκαίνια της έκθεσης «Heaven and Earth, Art of Byzantium from Greek Collections» για το Βυζάντιο στο μουσείο Γκετί στο Λος Αντζελες, όπου είχε και πλήθος επαφών για την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.

«Από εδώ και πέρα, η Ελλάδα, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις της, θα είναι παρούσα παντού με την πολιτιστική κληρονομιά και με τη σύγχρονη δημιουργία της. Παράλληλα, προχωρεί αποτελεσματικά το Εθνικό Πιλοτικό Σχέδιο της αναβάθμισης των 33 μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με τη μέγιστη επισκεψιμότητα στη χώρα μας», υπογράμμισε ο υπουργός Πολιτισμού.

Ηδη, λίγες μέρες πριν, στην Ουάσινγκτον, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είχε την ευκαιρία πολλών σημαντικών συναντήσεων με κορυφαίους παράγοντες της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής, με προσωπικότητες της ομογένειας, αλλά και με σημαντικά στελέχη πολιτιστικών οργανισμών των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης της αμερικανικής πρωτεύουσας κ. Ερλ Πάουελ. Ακόμα, ο Πρόεδρος του National Geographic κ. Τέρι Γκαρσία, με τον οποίο ο υπουργός συζήτησε για την εξέλιξη της παραγωγής δυο ντοκιμαντέρ γύρω από τον πολιτισμό, αλλά και τον τρόπο ζωής στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Παναγιωτόπουλος παρακάθισε σε δείπνο εργασίας που παρέθεσαν οι κκ Μηνάς Καφάτος και Ντιν Μητρόπουλος, επικεφαλής του American Hellenic Council of California. Επίσης παρακάθισε σε γεύμα εργασίας του Αμερικανοεβραϊκού Συμβουλίου της Καλιφόρνιας. Ενώ είχε και συνάντηση με τα μέλη τής διοικούσας επιτροπής του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Αντζελες. Ο υπουργός συνάντησε και σημαντικούς παράγοντες της ομογένειας, ορισμένοι από τους οποίους κατέχουν εξέχουσες θέσεις στην οικονομική ζωή των ΗΠΑ και στην αμερικανική βιομηχανία του κινηματογράφου, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fox κ. Τζιμ Γιαννόπουλος, η σκηνοθέτις και ηθοποιός Νία Βάρνταλος, ο επιχειρηματίας κ. Αγγελος Τσακόπουλος κ.α.

Κοινός σκοπός όλων των συναντήσεων, ο σχεδιασμός νέων πρωτοβουλιών με γνώμονα την πολιτιστική εξωστρέφεια. Και, βέβαια, ο καλύτερος συντονισμός προγραμμάτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί γύρω από την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού, όπως η φιλόδοξη έκθεση «Οι Ελληνες: Από τον Αγαμέμνονα έως τον Μέγα Αλέξανδρο», που θα ξεκινήσει του χρόνου από τον Καναδά και θα ταξιδέψει και στις ΗΠΑ.

Επίκεντρο, ασφαλώς, του ταξιδιού της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ στις ΗΠΑ υπήρξε η έκθεση για το Βυζάντιο στο Μουσείο Γκετί.

«Η σημαντική αυτή έκθεση για τον Βυζαντινό Πολιτισμό μαρτυρά τον ουσιαστικό ρόλο που κατείχε η Ελληνική ταυτότητα στον Βυζαντινό κόσμο. Η ελληνορωμαϊκή παράδοση διασώθηκε στην καλλιτεχνική έκφραση της χριστιανικής θρησκείας. Και η αρχαία Ελληνική γραμματεία και παιδεία δεν έπαψαν στιγμή να αποτελούν πρότυπο του πνευματικού κόσμου του Βυζαντίου».

Αυτά υπογράμμισε, μεταξύ των άλλων, ο κ. Παναγιωτόπουλος, μιλώντας κατά την τελετή εγκαίνιων της έκθεσης «Ουρανός και Γη, Η τέχνη στο Βυζάντιο μέσα από Ελληνικές συλλογές». Η έκθεση είχε φιλοξενηθεί προηγουμένως, με μεγάλη επιτυχία, στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον, με περισσότερους από 200 χιλιάδες επισκέπτες σε ένα διάστημα μόλις λίγων μηνών. Αποτελεί, δε, ένα εντυπωσιακό πανόραμα του Βυζαντινού πολιτισμού. Με αριστοτεχνικά ψηφιδωτά, εικόνες, γλυπτά, κεραμικά, τοιχογραφίες, νομίσματα, αρχιτεκτονικά μέλη, αντικείμενα μικροτεχνίας, εικονογραφημένα χειρόγραφα, λειτουργικά και οικιακά σκεύη, κοσμήματα και υφάσματα, καθώς και πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα. Τα εκθέματα προέρχονται από τις απαρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 330 έως την Αλωση το 1453 και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες μουσειολογικές αντιλήψεις. Ξετυλίγουν, δε, όλες τις πτυχές της ζωής και του πολιτισμού του Βυζαντινού κόσμου: Από την πνευματικότητα έως την καθημερινότητα. Από το εύρος τών κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο οι Βυζαντινοί διακοσμούσαν τις κατοικίες τους.

«Παρακολουθώντας τη μετάβαση από την αρχαιότητα σε μια νέα εποχή, την αντοχή, ύστερα, του πυρήνα της Ελληνικότητας μέσα στην πολυπολιτισμική ταυτότητά του Βυζαντίου, καθώς και τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο ο Βυζαντινός πολιτισμός αφομοίωσε επιρροές από τη Δύση και την Ανατολή, διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι ισχυρή αναδεικνύεται η κοινωνία που, τηρώντας τις αρχές της, την ταυτότητά της, τολμά συγχρόνως να είναι ανοιχτή απέναντι στο νέο, το διαφορετικό», πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, απευθυνόμενος στο κοινό των εγκαινίων, ένα κοινό αποτελούμενο από σημαντικούς παράγοντες πολιτιστικών οργανισμών των ΗΠΑ, αλλά και εκπροσώπους της Ελληνικής ομογένειας. Και συνέχισε ο υπουργός:

«Η εξωστρέφεια είναι αρχαίο γνώρισμα του λαού μας. Και η φιλοξενία μια από τις ιερότερες για μάς έννοιες. Οσες δυσκολίες και αν περνάμε, δεν παύουμε να τη σεβόμαστε. Και την τιμάμε με σύγχρονους όρους».

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στο Εθνικό Πιλοτικό Σχέδιο ανάδειξης και αναβάθμισης των 33 πρώτων σε επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων μας, σχέδιο που, άλλωστε, συναντά πολύ θετική ανταπόκριση μεταξύ στελεχών σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών, αλλά και εκπροσώπων της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προσφώνησε ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Γκετί κ. Τίμοθι Ποτς, ενώ πήρε το λόγο και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μουσείου Μπενάκη κα Ειρήνη Γερουλάνου.

Ο κ. Ποτς υπογράμμισε τη σημασία που δίνει το περίφημο αμερικανικό μουσείο στη συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ και το Μουσείο Μπενάκη. Από την πλευρά της η κα Γερουλάνου αναφέρθηκε στη συμβολή του Μουσείου Μπενάκη στο όλο εγχείρημα και στην αξιολόγηση της έκθεσης για τον Βυζαντινό πολιτισμό σε διεθνές επίπεδο. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν με τις προσπάθειές τους να οργανωθεί με επιτυχία η έκθεση αυτή.

Θερμό ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και για το φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης των 33 Ελληνικών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, υπήρξε και στη συνέντευξη τύπου που είχε προηγηθεί. Απευθυνόμενος προς τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, ο κ. Παναγιωτόπουλος στάθηκε και στις άλλες σημαντικές διοργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο εξωτερικό, που μαρτυρούν «την αδιάσπαστη γραμμή της Ελληνικότητας». Όχι μόνο στην έκθεση «The Greeks: From Agamemnon to Alexander the Great», αλλά και στην έκθεση «Ναυτίλος, Ταξιδεύοντας την Ελλάδα», που συνεχίζεται με επιτυχία στο Μουσείο Bozar τών Βρυξελλών. Και κατέληξε ο υπουργός:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας, το διαρκές ταξίδι του Ελληνικού πολιτισμού και, μέσω υμών, να ευχαριστήσω την αμερικανική κοινωνία, που περιέχει και την Ελληνική ομογένεια. Μοιραζόμαστε την αποφασιστικότητα να σταθούμε όρθιοι απέναντι στις δυσκολίες. Να είμαστε σύγχρονοι, δίχως να χάσουμε τις πολιτιστικές αποσκευές μας. Να είμαστε ανοιχτοί σε δημιουργικές επιδράσεις, χωρίς να απεκδυθούμε τής ταυτότητάς μας. Αυτό ήταν ανέκαθεν το νόημα του δικού μας και του κάθε δημιουργικού πολιτισμού».

Μεγάλο υπήρξε, εξάλλου, το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ για την ευτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης για την επιστροφή της ιστορικής εικονογραφημένης Βυζαντινής Καινής Διαθήκης του 12ου

αιώνα στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Ορους, διαπραγμάτευση την τελική φάση της οποίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει.

Η εικονογραφημένη Καινή Διαθήκη, η οποία αντιγράφηκε το 1133 από τον γραφέα Θεόκτιστο και μπορεί στυλιστικά να συσχετιστεί με την τέχνη της αυτοκρατορικής αυλής που παραγόταν στην Κωνσταντινούπολη, είναι ένα αριστούργημα της Μεσοβυζαντινής τέχνης.

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κα Λίνα Μενδώνη, καθώς και η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς κα Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη συνέβαλαν καθοριστικά στη διαπραγμάτευση με τον Διευθυντή κ. Ποτς και τα ειδικευμένα στελέχη του Μουσείου Γκετί, που διήρκεσε τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

«Η απόφασή του περίφημου αμερικανικού μουσείου να επιστρέψει το πολύτιμο αυτό Βυζαντινό χειρόγραφο τιμά το πνεύμα του κοινού μας Πλαισίου Πολιτιστικής Συνεργασίας του 2011», δήλωσε σχετικά ο κ. Παναγιωτόπουλος.