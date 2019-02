Δραγασάκης – Γλέζος επαναφέρουν το δημοψήφισμα και το θέμα του νομίσματος

Νέες φωτιές ανάβουν οι σημερινές δηλώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη και Μανώλη Γλέζου, με τη Νέα Δημοκρατία να σχολιάζει με έντονο τρόπο τις τοποθετήσεις τους.

«Ο κ. Δραγασάκης λέει πως η χώρα, με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βρεθεί σε αδιέξοδο. Ανακοινώνει πως θα κάνουν … “whatever it takes”», σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο υπεύθυνος προγράμματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η κίνηση «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά με θέμα «Τα προβλήματα και οι δυσκολίες της κυβέρνησης σωτηρίας της χώρας», ο κ. Δραγασάκης τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε τη Δημοκρατία ως βάση και ως όπλο μας. Οι τράπεζες οι κεντρικές και τελευταία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα έχετε προσέξει όταν ρωτάνε διάφοροι δημοσιογράφοι ή παράγοντες τι θα κάνει αν το ευρώ κλονιστεί η απάντηση θα την πω στα αγγλικά μια και είναι γνωστή: “whatever it takes”. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας λέει ο κ. Ντράγκι και εννοεί ακόμα και πράγματα που απαγορεύονται, διότι απαγορευόταν πριν να αγοράζετε κρατικό χρέος και όμως αγοράζετε. Κι όμως εξαγγέλλεται η αγορά χρέους. Whatever it takes».

Η Νέα Δημοκρατία, στρέφει παράλληλα τα βέλη της και κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλη Γλέζου.

«Ο κ. Γλέζος επαναφέρει σήμερα το θέμα της δραχμής, λέγοντας ότι “δεν έχει σημασία για το ΣΥΡΙΖΑ η μορφή του χρήματος (ευρώ ή δραχμή)”» σημειώνει χαρακτηριστικά και καταλήγει:

«Προφανώς, και οι δυο εννοούν αυτό που αναφέρει η προγραμματική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, δηλαδή στάση πληρωμών, χρεοκοπία και επιστροφή στη δραχμή».

Σημειώνεται πως σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, ο κ. Γλέζος επεσήμανε πως «η μορφή του χρήματος δεν θα είναι το κίνητρό μας» και προσέθεσε σχετικά με το ζήτημα του νομίσματος πως «εάν μας συμφέρει, θα παραμείνουμε. Αν δε μας συμφέρει, δεν θα παραμείνουμε».

«Το χρήμα θα εξετάσουμε ή τη μορφή του χρήματος; Ο ρόλος του χρήματος έχει τη σημασία και αυτό πρέπει να δούμε, όχι τη μορφή του χρήματος», ανέφερε ο κ. Γλέζος.

ΣΥΡΙΖΑ: Συνώνυμο της διαστρέβλωσης οι ανακοινώσεις της ΝΔ

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κάνει λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεων των κ.κ. Δραγασάκη και Γλέζου.

«Η απόλυτη διαστρέβλωση έχει γίνει το συνώνυμο των ανακοινώσεων του κόμματος Σαμαρά. Πρόκειται για ένα ξαναζεσταμένο φαί που το σερβίρουν κάθε μέρα, όσο όμως πλησιάζουμε στις εκλογές έχει αρχίσει και βρομάει. Η ήττα τους πλησιάζει και θα είναι βαριά», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.