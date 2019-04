Καμμένος: Να παραιτηθούν πρωθυπουργός και συγκυβέρνηση

Ως «κόλαφο για την κυβέρνηση Σαμαρά» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος το πόρισμα του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

«Μετά από αυτό, το μόνο που απομένει, είναι η άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Καμμένος.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, θα μιλήσει αύριο στις 11:30 το πρωί στο συνέδριο που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Μελετών «Εθνική Αναδημιουργία» με θέμα: «Η Ασφάλεια της Ευρώπης: Μία Νέα Γεωπολιτική Διάσταση» (The Security of Europe: A New Geopolitical Dimension). Το συνέδριο θα είναι διήμερο και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso (166 71 Αθήνα - Βουλιαγμένη).

Το θέμα της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έχει τίτλο: «Σύγχρονες Απειλές και Προκλήσεις για την Ευρώπη» (Contemporary Threats and Challenges for Europe), ενώ εκείνο της δεύτερης ημέρας έχει τίτλο: «Οι Οικονομικές Κυρώσεις ως Εργαλείο της Εξωτερικής Πολιτικής: Αποτελεσματικότητα και Οικονομικές Συνέπειες» (The Economic Sanctions as a Tool for Foreign Policy: Effectiveness and Economic Consequences).