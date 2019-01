Σουλτς: Αν κυβέρνηση λέει «όχι σε όλα», ο Τσίπρας δεν θα αντέξει για πολύ

Μηνύματα προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση στέλνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς​ λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Σουλτς μοιράστηκε μέσω Twitter ένα κείμενο που δημοσιεύει στον ιστότοπο δικτύωσης Linkedin με τίτλο «Ούτε ελληνικό δράμα ούτε ελληνική δραχμή» λέγοντας ότι οι εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Ελλάδα επιφύλασσαν μερικές εκπλήξεις.

«Μερικοί ίσως δεν περίμεναν μια τόσο θριαμβευτική νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια έκπληξη προκάλεσαν και κάποιες αντιδράσεις, έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Άνθρωποι διαμετρικά αντίθετοι όπως η αρχηγός του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λε Πεν και ο Βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ από το UKIP, έσπευσαν να σχολιάσουν τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι είναι σημάδι του αναπόφευκτου τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την ξέρουμε» αναφέρει.

Ahead of my visit to Athens and meeting with PM @atsipras my take on #Greece elections on @LinkedIn https://t.co/kHQDkyZb0m