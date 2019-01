Συνάντηση Σόιμπλε - Μοσκοβισί για την Ελλάδα στο Βερολίνο

Συνάντηση με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με επίκεντρο την Ελλάδα, θα έχει το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, Ολιβιέ Μπαγί, μέσω Twitter.

.@pierremoscovici spoke with Greek Minister @yanisvaroufakis yesterday in Paris. Will continue with @Wolf_Schauble tonight in Berlin #Greece