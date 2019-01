Καταδικάζουν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι την «εκστρατεία» της Bild κατά της Ελλάδας

Σφοδρές αντιδράσεις σε Γερμανία και εξωτερικό προκαλεί η προκλητική καμπάνια της εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας Bild κατά της Ελλάδας.

Παραμονές της ψηφοφορίας στη Bundestag για την παράταση της βοήθειας προς την Ελλάδα η εφημερίδα καλεί τους Γερμανούς πολίτες που αντιτίθενται στην παράταση του ελληνικού προγράμματος να «ενώσουν τις δυνάμεις τους».

Η εφημερίδα ζητεί από τους αναγνώστες να να τυπώσουν το επίμαχο άρθρο που λέει «όχι» στα «χρήματα για τους άπληστους Έλληνες», να βγάλουν μία δική τους φωτογραφία και να την επισυνάψουν στο σχετικό άρθρο και να βγάλουν μία selfie φωτογραφία μαζί με το επίμαχο άρθρο και να το αποστείλουν μέσω e-mail στην Βild.

Το ανθελληνικό παραλήρημα της εφημερίδας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων η οποία σε ανακοίνωσή της ζήτησε να σταματήσει η εκστρατεία της Bild.

Ο πρόεδρος της Ένωσης επισημαίνει πως η «εκστρατεία της εφημερίδας έχει σκοπό να ασκήσει άμεση επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν» και μάλιστα κάλεσε την διεύθυνση της να την σταματήσει αμέσως.

Παράλληλα ο ίδιος ανέφερε πως δεν μπορεί μία ολόκληρη να στιγματίζεται από τις δημοσιονομικές επιλογές ορισμένων πολιτικών στελεχών της. «Η αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην Ελλάδα, είναι μεγάλη στη Γερμανία. Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης μπορεί να αρέσει σε κάποιους ή άλλοι να την αντιπαθούν. Αλλά μια τέτοια καμπάνια θα είχε άμεση επίδραση στις πολιτικές αποφάσεις και σίγουρα δεν είναι έργο της δημοσιογραφίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σφόδρα αντέδρασαν όμως και αρκετοί πολίτες. Με το ψευδώνυμο «Έλληνας Τσίπρας», ένας χρήστης του Διαδικτύου καλεί τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να δει τα πράγματα πιο ευρωπαϊκά. «Ο Σόιμπλε θα πρέπει να σκεφθεί πιο ευρωπαικά και να πάψει να εξυπηρετεί μόνο τα γερμανικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρώπη και όχι Γερμανία».

Άλλος χρήστης με το ψευδώνυμο «Καγκελάριος της Γερμανίας» εξέφρασε την ντροπή του για την στάση της κυβέρνησης του Βερολίνου: «Ντρέπομαι για την κυβέρνησή μας».

Έντονη ήταν και η αντίδραση ενός αναγνώστη της εφημερίδας ο οποίος, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μια selfie, όπως έτσι υποδείκνυε η Bild, στην οποία κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε: «Όχι άλλα 0.80 ευρώ στην ηλίθια εφημερίδα Bild».

