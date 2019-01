«Φουρτούνα» από τις δηλώσεις Δραγασάκη για τον ΟΛΠ

Τρικυμία προκάλεσαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για το κλείσιμο της συμφωνίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ.

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε το Reuters, ο Γιάννης Δραγασάκης δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας «Νέα Κίνα» (Xinhua) ότι η Cosco και οι άλλοι διεκδικητές «μπορούν να υποβάλουν μια πολύ ανταγωνιστική προσφορά».

Μάλιστα, ο κ. Δραγασάκης με μήνυμα του στο Twitter ανέφερε ότι «οι πολιτικές προτεραιότητές μας επικεντρώνονται στο 'πώς θα παράγουμε χρήματα', 'πώς θα αναπτύξουμε την οικονομία' και 'πώς θα έχουμε λιγότερη ανεργία'».

Our policy priorities focus on "how to create money", how to develop the economy" & "how to have less unemployment" #Greece #China >>