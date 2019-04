Μανιάτης: Η λίστα Βαρουφάκη δίνει αναφορά για τους υδρογονάνθρακες

Βολές κατά της κυβέρνησης ρίχνει ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, σχετικά με τη λίστα Βαρουφάκη και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

«Η τρόικα πάντα ζητούσε στοιχεία για τις έρευνες υδρογονανθράκων της χώρας. Εμείς κάθε φορά τους παραπέμπαμε στα Δελτία Τύπου του υπουργείου, αρνούμενοι να εντάξουμε τον Ορυκτό Πλούτο της χώρας σε μνημόνια» ανέφερε και πρόσθεσε:

Σήμερα για πρώτη φορά στη λίστα του Γ. Βαρουφάκη (σελ. 20) η Κυβέρνηση δίνει αναφορά για τις έρευνες των ελληνικών κοιτασμάτων "Continuation of the current tender process for 20 gas and oil exploration fields according to international standards".