Αυτή είναι η επιστολή του πρωθυπουργού με τα μέτρα

Σε κείμενο 10 σελίδων που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές και το οποίο φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, περιλαμβάνεται το σύνολο των ελληνικών προτάσεων, για μέτρα που θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία 7,9 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 7,3 δισ. ευρώ προέρχονται από αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η πρόταση της Αθήνας βρίσκεται ήδη στα χέρια των τεχνικών κλιμακίων τα οποία θα την επεξεργάζονται ως την σύγκληση, αύριο βράδυ, του Eurogroup, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τους εταίρους και να ανοίξει εκ νέου η ροή της χρηματοδότησης για την χώρα μας.

Στο κείμενο, σύμφωνα με την Αυγή, υπάρχει και σαφής δέσμευση ότι έως την 1η Ιουλίου θα ψηφιστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, όπως και νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα για την περίοδο ως το 2018.

Τα μέτρα κατά τον κύριο Τσίπρα προβλέπουν μια αύξηση των εσόδων από παραμετρικά μέτρα ύψους 1,51% του ΑΕΠ για φέτος και 2,87% του ΑΕΠ για το 2016. Παράλληλα τα έσοδα από τα διοικητικά μέτρα σωρευτικά θα είναι της τάξης του 0,91% για το 2015 και 1,31% του ΑΕΠ για το 2016.



«Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές αποκλίσεις και ότι οι στόχοι που έχουν περιγραφεί έχουν ξεπεραστεί» καταλήγει στην εισαγωγή του ο πρωθυπουργός.



«Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις είναι τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες και περιλαμβάνει μια νέα οικονομική συμφωνία και στήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για τη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση της αξιολόγυησης θα ξεκλειδώσει μια βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που θα επιτρέψει στην Ελληνική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της και επομένως θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να οδηγεί σε μια μεσοπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανακτήσει σταθερά την πρόσβασή της στις αγορές» αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου».

ΦΠΑ



Όσον αφορά στο ΦΠΑ η ελληνική πρόταση αναφέρει ότι σε μια δεσμευση για βελτίωση της συλλογής φόρων οι αρχές θα υιοθετήσουν για την αλλαγή των παραμέτρων ώστε να διευρυνθεί ευρέως η φορολογική βάση στην κλίμακα του 23%. Σε μια ανάγκη να προστατευθεί το ήδη μειωμένο εισόδημα των νοικοκυριών με μεσαία και χαμηλά εισόδήματα θα υπάρχει και μια μειωμένη κλίμακα του 13% για μια περιορισμένη ομάδα αγαθών που περιλαμβάνουν την ενέργεια, βασικά τρόφιμα, το catering και για λόγους ανταγωνιστικότητας τα ξενοδοχεία. Θα υπάρχει και μια υπερμειωμένη κλίμακα του 6% για τα φάρμακα και τα βιβλία.

Ως μια προσπάθεια να προωθηθεί η δικαιοσύνη, η μεταρρύθμιση θα εξαφανίσει τις μειώσεις για τα νησιά και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων. Οι νομοθετικές αλλαγές των παραμέτρων θα δημιουργήσουν μια ετήσια αύξηση 0,74% του ΑΕΠ και θα υποστηριχθούν από διοικητικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.





Συνταξιοδοτικό

Το πρώτο πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί άμεσα με στόχο την εξοικονόμηση του 1,05% του ΑΕΠ μέχρι το 2016. Η δημοσιονομική επίπτωση από τα μέτρα που ακολουθούν θα ανέλθει στο 1,1% του ΑΕΠ το 2017. Δεδομένων των στόχων αυτών οι αρχές:



- θα υιοθετήσουν νομοθεσία για να δημιουργήσουν ισχυρά αντικίνητρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με τον ορισμό ποινών και με την σταδιακή εξάλειψη των κεκτημένων δικαιωμάτων των πρόωρων συντάξεων που θα εφαρμοστεί για όλους όσους βγαίνουν στη σύνταξη (εκτός για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με μητέρες με παιδια με αναπηρία και ορισμένες λίγες επιλεγμένες κατηγορίες) μετά την 1η Ιανουαρίου.

Μέσω προεδρικού διατάγματος που θα εφαρμοστεί άμεσα θα υπάρξει πρόβλεψη για την προοδευτική προσαρμογή των κανόνων πρόωρης συνταξιοδότησης ώστε το 2025 η συνταξιοδότηση όλων να γίνεται στα 67 διατηρώντας ωστόσο τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Η πρόωρη αποχώρηση από το ασφαλιστικό ταμείο θα περιλαμβάνει ένα πέναλτι για την περίοδο μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ύψους 10% επιπλέον του υπάρχοντο 6%.



- θα συγχωνευθούν στο ΕΤΕΑ όλα τα επικουρικά ταμεία



- θα υπάρξει αύξηση της κατώτατης σύνταξης του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους με στόχευση σε όσους βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη



- σταδιακή αντικατάσταση του ΕΚΑΣ για τις συντάξεις από το 2020 με αρχή το 2018. Αυτή η μεταρρύθμιση θα συνδεθεί στη δεύτερη φάση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού από το Σεπτέμβριο του 2015 και μπορεί να ωφεληθεί από τη σχεδιαζόμενη αναλογιστική μελέτη όταν το επίδομα αλληλεγγύης θα αντικατασταθεί με ένα αρμόζων πλαίσιο που θα στηρίζει όσους συνταξιούχους το έχουν ανάγκη



- θα αυξηθεί η εισφορά των συνταξιούχων στον κλάδο υγείας στο 5% κατά μέσο όρο, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας καταβολής των εισφορών. Αυτό θα περιλαμβάνει και τις επικουρικές συντάξεις



- θα υπάρξει αύξηση στην εισφορά του κλάδου υγείας για τις επικουρικές συντάξεις από το 0% στο 5%



- θα υπάρξει αύξηση της εισφοράς για τα επικουρικά ταμεία από το 3% στο 3,5%



- θα υπάρξει αύξηση της εισφοράς για τις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ κατά 3.9%



Στη δεύτερη φάση οι αρχές θα περάσουν περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση που θα προβλεπει ότι από τον Οκτώβριο θα υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στις εισφορές και τις απολαβές στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος των προσαρμογών θα είναι δίκαιο προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα πιο ευπαθή νοικοκυριά θα προστατευθούν αποφεύγοντας, παράλληλα, την επιβάρυνση των επόμενων γενεών καθώς και ότι θα υπάρξει μια ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στις εισφορές και τα δικαιώματα ώστε να υπάρξουν κίνητρα για δηλωμένη εργασία και μεγαλύτερο σε διάρκεια εργασιακό βίο.



Σε δύο φάσεις και σε μια περίοδο τριών ετών θα γίνει και η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Το 2015 η διαδικασία θα επικεντρωθεί στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων σε μια οντότητα και η πρώτη φάση της λειτουργικής ενοποίησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Στόχος θα είναι η διασφάλιση περαιτέρω μειώσεων σε λειτουργικά κόστη συνδεόμενη με την πιο αποτελεσματική διαχείριση όλων των πηγών των ταμείων, που περιλαμβάνει την εξισορρόπηση των αναγκών των «καλύτερων» οικονομικά και των «χειρότερών» οικονομικά ταμείων. Η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον και θα ανταποκρίνεται στο νέο οργανόγραμμα του νέου και πιο ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.



Στο τέλος η κυβέρνηση θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντισταθμίσει πλήρως το δημοσιονομικό αντίκτυπο από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις του 2012.



Μέτρα του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε θα υιοθετήσει στο πλαίσιο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που θα καταθέσει τον Ιούνιο του 2015 μια σειρά επιπλέον παραμετρικών δημοσιονομικών μέτρων που θα έχουν μια ουσιαστική επίδραση στα δημόσια οικονομικά. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται:

Η μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 200 εκατ. ευρώ με ένα συγκεκριμένο κατάλογο δράσεων

με ένα συγκεκριμένο κατάλογο δράσεων Μια αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2015 με τους συντελεστές να αυξάνονται σταδιακά. Το Σεπτέμβριο του 2015 η κυβέρνηση θα επανασχεδιάσει το φορολογικό κώδικα για τα εισοδήματα του 2016 προκειμένου να πετύχει πιο αποτελεσματικά την προοδευτικότητα στο φορολογικό σύστημα και το οποίο θα απλοποιεί το πρόγραμμα έκπτωσης φόρου

Θα εισαχθεί μια μεταρρύθμιση στον φορολογικό κώδικα που μεταξύ άλλων θα καλύπτει τη φορολόγηση του κεφαλαίου, τα επενδυτικά σχήματα, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους

Θα αυξηθεί ο εταιρικός φόρος το 2016 από το 26% στο 29%

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης όσα μέτρα μιας χρήσης προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φτωχούς. Με αυτή τη λογική ο ειδικός φόρος στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει να είναι ύψους 12% ως ένα μέτρο μιας χρήσης για να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος για το 2015

Η εισαγωγή φόρου για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και η ανακοίνωση ενός δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες ως αντάλλαγμα για την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων

και η ανακοίνωση ενός δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες ως αντάλλαγμα για την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων Η επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας για σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση από το 10% στο 13% που θα ισχύσει για τα φορολογικά έσοδα του 2014 και εφεξής.

Εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών, η αναπροσαρμογή του φόρου ακινήτων αν κριθεί απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα από τον φόρο ακινήτων για το 2015 και το 2016 στα 2,65 δισ. ευρώ και η αναπροσαρμογή της εναλλακτικής φορολογίας του ελάχιστου προσωπικού εισοδήματος

Η κυβέρνηση θα φορολογήσει με 30% τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια VLT που θα εγκατασταθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και του 2016.

Έσοδα από την έκδοση αδειών για δίκτυα 4G και 5G και η δέσμευση για το rebate στα φάρμακα



Φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Η κυβέρνηση προκειμένου να βελτιώσει την φοροδοτική κουλτούρα αναλαμβάνει:

Να υιοθετήσει νομοθεσία προκειμένου να εγκαταστήσει μια ανεξάρτητη υπηρεσία φόρων και τελωνείων που θα είναι πλήρως λειτουργική από το τέλος Ιουνίου 2016.

Να εφαρμόσει μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και να ισχυροποιήσει την επιβολή της φοροσυλλογής με την ενδυνάμωση μέτρων όπως οι κατασχέσεις

και να ισχυροποιήσει την επιβολή της φοροσυλλογής με την ενδυνάμωση μέτρων όπως οι κατασχέσεις Να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τις δόσεις ώστε μεταξύ άλλων να αποκλείει τελείως όσους αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και να εισάγει προυποθέσεις

προκειμένου να συντομευθεί η διάρκεια για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα

Να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο καυσίμων με την ενεργοποίηση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό των δεξαμενών (κινητών ή σταθερών) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λαθραίου πετρελαίου στη χώρα

Να εντείνει τους ελέγχους στις τραπεζικές συναλλαγές , εφαρμόζοντας ένα συνδυασμένο σχέδιο για τον εντοπισμό καταθέσεων από αδήλωτα εισοδήματα Ελληνων της περιόδου 2000- 2014 σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και προχωρώντας από τον Σεπτέμβριο στην βεβαίωση απλήρωτων φόρων και την έναρξη της ανάκτησής τους

, εφαρμόζοντας ένα συνδυασμένο σχέδιο για τον εντοπισμό καταθέσεων από αδήλωτα εισοδήματα Ελληνων της περιόδου 2000- 2014 σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και προχωρώντας από τον Σεπτέμβριο στην βεβαίωση απλήρωτων φόρων και την έναρξη της ανάκτησής τους Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη συλλογή αρκετών κατηγοριών δημοσίων εσόδων όπως τα ΚΤΕΟ, τα ανασφάλιστα οχήματα και τις εισφορές από την χρήση χωρίς άδεια των συχνοτήτων

Να νομοθετήσει προκειμένου να εισπράξει φόρους που οφείλονται για κρυφά assett και τα οποία θα αποκαλυφθούν από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία και συμφωνία με τις αρχές των χωρών όπου τα ποσά αυτά έχουν κατατεθεί από Έλληνες πολίτες

σε συνεργασία και συμφωνία με τις αρχές των χωρών όπου τα ποσά αυτά έχουν κατατεθεί από Έλληνες πολίτες Να υιοθετήσει μέτρα για την αναδιοργάνωση του πλαισίου φορολογικών ελέγχων προκειμένου αυτοί να γίνονται με βάση την ανάλυση ρίσκου και όχι την παλαιότητα (π.χ. με βάση του πότε παραγράφονται οι οφειλές). Η δυνατότητα παραγραφής παλαιών χρεών που δεν έχουν συλλεχθεί θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω νομοθεσίας που θα δίνει τον έλεγχο σε αυτές τις υποθέσεις που είναι το πιο πιθανό να αποδώσουν έσοδα.

Να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει διοικητικός συμβιβασμός για υποθέσεις που ακόμα εκκρεμούν στα δικαστήρια προκειμένου να υπάρχει οριστικός καθορισμός του οφειλόμενου ποσού ώστε αυτό να γίνει άμεσα εισπρακτέο.

Να ενισχύσει το σύστημα συλλογής ΦΠΑ μεταξύ άλλων με μέτρα καταπολέμησης του καρουζέλ απάτης. Οι αρχές θα υποβάλουν μια αίτηση στην επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα ετοιμάσουν μια αξιολόγηση της εφαρμογής αύξησης του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ

Να παρέχει εκπτώσεις φόρου για μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών με χαμηλά εισοδήματα

Να προωθήσει την χρήση πρακτικών ηλεκτρονικής πληρωμής χρησιμοποιώντας τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για να υλοποιηθεί η χρήση αυτών των πρακτικών.

Δημόσια δημοσιονομική διαχείριση

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων δαπανών, στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών καθώς και στην ενδυνάμωση της διαδικασίας δημιουργίας αναφορών και διαχείρισης των μετρητών. Επίσης, θα υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις που θα σχετίζονται με τους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες και θα εισαχθεί καινούργια νομοθεσία για την φοροδιαφυγή και την απάτη.

Η δεύτερη φάση τροποποιήσεων στον Οργανικό Νόμο για τον Προϋπολογισμό θα υλοποιηθούν άμεσα έτσι ώστε να περιοριστούν οι έλεγχοι εκ των προτέρων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένας λειτουργικός μηχανισμός ελέγχου.



Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό

Οι αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο και θα προχωρήσουν στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, των επιστροφών φόρων και των αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2016. Επίσης, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα μεταφερθούν από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στα ταμεία υγείας και τα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα στον τομέα της υγείας, θα υλοποιηθεί άμεσα μία σειρά μέτρων που θα περιλαμβάνουν την επαναφορά της συνταγογράφησης ΚΔΟ, χωρίς εξαιρέσεις, τη μείωση της τιμής των γενοσήμων φαρμάκων και των διαγνωστικών εξετάσεων, την εφαρμογή ενός μηχανισμού ανάκτησης κεφαλαίων από το 2014 για ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικούς ελέγχους και την επέκταση των ορίων ανάκτησης κεφαλαίων του 2015 και στο 2016.



Προστασία της οικονομικής σταθερότητας

Οι αρχές δεσμεύονται να διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της τριμηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Η ιδιωτική διαχείριση των τραπεζών θα είναι σεβαστή και δεν θα υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις στις καθημερινές αποφάσεις τους. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών θα διορίζονται σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η ανεξαρτησία του Ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα είναι απόλυτα σεβαστή και δεν θα ληφθεί καμμία ενέργεια δημοσιονομικής πολιτικής που θα υπονομεύει την φερεγγυότητα των τραπεζών. Επιπλέον, οι αρχές θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις που θα σχετίζονται με το πλαίσιο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εισάγοντας τον ρόλο του αξιολογητή αφερεγγυότητας και θα αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική για το δημοσιονομικό σύστημα. Αυτή η στρατηγική θα έχει ως σκοπό την επιστροφή των τραπεζών στα χέρια ιδιωτών προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές και την επίτευξη ενός βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησής τους.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αξιοποιώντας την εμπειρία εξωτερικών συμβούλων. Αυτή θα περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός συστήματος που θα λειτουργεί ως κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, με μέτρα που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους οφειλέτες και θα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους λόγω στρατηγικής από εκείνους που το κάνουν λόγω αδυναμίας.



Αγορές εργασίας

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να ενσωματώσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στη νομοθεσία της αγοράς εργασίας μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση πρέπει να συνδυάζει την ευελιξία προς τους εργοδότες με τη δικαιοσύνη προς τους εργαζόμενους αλλά και να λαμβάνει υπόψη τον πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του εκμοντερνισμού της νομοθεσίας και την αξιοποίηση της εμπειρίας των think tank αλλά και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν τα υπάρχοντα πλαίσια για τη συλλογική διαπραγμάτευση και τις βιομηχανικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές που εφαρμόζονται αλλού στην Ευρώπη. Επίσης, η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα κατά της αδήλωτης εργασίας προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, να προστατέψει τους εργαζόμενους και να διαφυλάξει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.



Αγορές προϊόντων

Οι αρχές θα εντείνουν τις προσπαθειές τους ώστε να υλοποιηθούν σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ιεσμών όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Επιπλέον θα θεσπιστούν νόμοι για:

Την εφαρμογή της βελτιωμένης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Την απελευθέρωση επιλεγμένων κλειστών επαγγελμάτων και συγκριμένων αγορών, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των ενοικιαζόμενων διακοπών και των θαλάσσιων μεταφορών

Την εξάλειψη χρεώσεων που υποχρεούνται να καταβάλουν οι καταναλωτές οι οποίες είναι δυσανάλογες με την υπηρεσία που λαμβάνουν

Τη μείωση της γραφειοκρατίας σε διάφορους τομείς, όπως οι οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης για επενδύσεις και οι δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα



Ιδιωτικοποιήσεις

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και η χρήση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας θα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις

Ένα ελάχιστο επίπεδο επένδυσης για κάθε ιδιωτικοποίηση

Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

- Δεσμεύσεις για τη διασφάλιση πλεονεκτημάτων για τις τοπικές οικονομίες

Σημαντική κρατική συμμετοχή στο κεφάλαιο (πιθανόν με ποσοστό μειοψηφίας)

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς

Οι ετήσιοι στόχοι (εξαιρουμένων των μεριδίων των τραπεζών) για το 2015, 2016 και 2017 είναι 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων ενεργειών, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν άμεσα, μη αναστρέψιμα βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων και του Ελληνικού. Επιπλέον θα οριστικοποιήσουν τους όρους για την πώληση των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και θα προχωρήσουν στην διαδικασία υποβολής προσφορών για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Για τα έργα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα θέσει ετήσιους στόχος προσόδων που θα συνάδουν με το συνολικό στόχο εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις.



Ενέργεια

Οι αρχές θα υιοθετήσουν το σχέδιο μεταρρύθμισης της αγοράς αερίου και τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη του, με σύντομη εφαρμογή του. Επίσης, δεσμεύονται να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν την μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών για τη διαθέσιμη δυναμικότητα και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση τα κόστη.

Οι αρχές θα συνεχίσουν επίσης την εφαρμογή του οδικού χάρτη προς το μοντέλο-στόχο της ΕΕ αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαχωρισμού και θα λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προώθηση των επενδύσεων.

Η κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αναθεωρήσει την φορολόγηση του κλάδου. Επίσης θα προβεί στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών του δημόσιου τομέα προς την ΔΕΗ και να ενισχύσει την οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία της.

Τέλος, οι αρχές θα εισάγουν ένα νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη πρότζεκτ που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την εφαρμογή πρότζεκτ ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων προκειμένου να ενισχυθεί η απόδοσή τους και να μειωθούν τα κόστη για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.



Δημόσια Διοίκηση

Οι αρχές θα υιοθετήσουν σχετική νομοθεσία για μια ενοποιημένη μεταρρύθμιση στο καθεστώς αμοιβών (μισθοί) αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2016, κατά τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζονται οι αλλαγές με τους συμφωνημένους στόχους για το ύψος του μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίεσης του ύψους των αμοιβών σε συνάρτηση με την απόδοση, τις ικανότητες, την απόδοση και την υπευθυνότητα των υπαλλήλων.

Δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις θα χρειαστούν ώστε να υλοποιηθεί αυτή η νέα μεταρρύθμιση στους μισθούς με σημείο αφετηρίας το ύψος του μισθού κάθε υπαλλήλου στις 31/12/2014, καθώς και έτερη νομοθετική παρέμβαση για να εξορθολογιστεί το σύστημα των ειδικών αμοιβών, που πρέπει να εφαρμοστεί/υιοθετηθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2015. Οι αρχές θα θέσουν ένα... ταβάνι για τους μισθούς, μέσα στα πλαίσια του νέου Μεσοπρόθεσμου (MTFS) και το συνολικό επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να είναι συνεπές / συμβατό με την επίτευξη των εκάστοτε φορολογικούς/οικονομικούς στόχους και με την διασφάλιση της σταδιακής μείωσης των μισθολογικών βαρών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ μέχρι το 2019. Επίσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι μη μισθολογικές παροχές σε όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα (της Δημόσιας Διοίκησης) με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα επιβάλλουν νέα νομοθεσία αναφορικά με την πρόσληψη μάνατζερ/διευθυντικών στελεχών και με την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των υπαλλήλων. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προσλήψεις νέων διευθυντών μέχρι τα τέλη του έτους. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουν τη διερεύνηση παλαιότερων υποθέσεων παράνομων προσλήψεων και παράτυπων ή προσωρινών εντολών και να αναλάβουν τις δέουσες ενέργειες επιβολής κυρώσεων.



Δικαιοσύνη

Οι αρχές θα νομοθετήσουν και θα επιβάλλουν νέο Αστικό Δίκαιο (Code of Civil Procedure) σε συμφωνία με οργανώσεις και φορείς. Θα πρέπει επίσης να προτείνουν τυχόν περαιτέρω αναγκαίες δράσεις για να μειωθεί ο αριθμός των ανεκτέλεστων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. Οι αρχές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς και να αναζητούν τεχνική υποστήριξη στους τομείς του εκμοντερνισμού του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης ανάληψης δράσης στους τομείς της ηλεκτρονικής απονομής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβησης και της καταγραφής στατιστικών και πρακτικών.



Μέτρα κατά της διαφθοράς

Οι αρχές θα ανανεώσουν και θα παρουσιάσουν ένα νέο Στρατηγικό Πλάνο κατά της Διαφθοράς (TRANSPARENCY) μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Μέχρι σήμερα έχει συσταθεί ένα working group, μια ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν όλο εκείνο το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση / καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (assets) και των πηγών χρηματοδότησης των κομμάτων και θα υιοθετήσουν άμεσα μια νομοθεσία που θα απομονώνει και θα διαχωρίζει το οικονομικό έγκλημα και τις έρευνες κατά της διαφθοράς από κάθε υπόνοια πολιτικής παρεμβολής σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση χωριστά. Οι αρχές επίσης θα διασφαλίσουν τον κατάλληλο συντονισμό και την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες όλων των φορέων που τυχόν θα εμπλέκονται σε μια υπόθεση έρευνας κατά φαινομένου διαφθοράς.

Το συντονισμό θα αναλάβει ένα νέο όργανο συντονισμού των φορέων που θα διενεργούν έρευνες κατά περιπτώσεων διαφθοράς ή / και περιπτώσεων χρηματισμού. (Σ.Σ το νέο όργανο είναι το: Coordinating Body of Finance Prosecutors and of Corruption Prosecutors).



Στατιστικά

Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία που θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση και την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε στοιχεία της δημόσιας διοίκησης.