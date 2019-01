Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής την Τρίτη - Μπαράζ επαφών Γιουνκέρ με ηγέτες

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα συγκαλείται την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το Βερολίνο και επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από πρωτοβουλία Μέρκελ-Ολάντ για συμφωνία με τη ώρα μας. Την ίδια ώρα, ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ αρχίζει μπαράζ επαφών με τους ευρωπαίους ηγέτες.

I have called a #EuroSummit Tuesday evening at 18h to discuss situation after referendum in #Greece