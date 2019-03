Τα τρία σενάρια για να αρθεί το φινλανδικό βέτο στο Eurogroup

«Μπλόκο» στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος στο Eurogroup για έκδοση δανείου από τον ESM προς την Ελλάδα βάζει η κυβέρνηση της Φινλανδίας, με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ να σημειώνει πως δεν έχει εντολή για κάτι τέτοιο.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη στάση του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος «Αληθινοί Φινλανδοί» οι οποίοι διαμηνύουν σε κάθε τόνο πως δεν θα συναινέσουν σε μία τέτοια απόφαση και για αυτόν το λόγο οι συνομιλίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Πώς όμως μπορεί να ξεμπλοκάρει η διαδικασία; Τα σενάρια είναι κατά βάση τρία:

3 scenarios: 1) FIN gov't changes its position due to peer pressure 2) break up the gov't 3) use ESM emergency clause, majority decision