Επανεξελέγη ο Ντάισελμπλουμ στην προεδρία του Eurogroup

Δεύτερη θητεία εξασφάλισε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ στην ηγεσία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών επικράτησε στη μάχη με τον ισπανό ομόλογό του, Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος διεκδικούσε τη θέση.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ θα υπηρετήσει για άλλα δυόμισι χρόνια στη θέση του προέδρου του ισχυρού συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των 19 χωρών μελών της Ευρωζώνης, που καθορίζει την ατζέντα της οικονομικής πολιτικής στα κράτη που ανήκουν στο ενιαίο νόμισμα.

«Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για τη στήριξη και τη συνεργασία, προς μία δεύτερη θητεία ως πρόεδρος του Eurogroup» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I thank my colleagues for their support and cooperation and look forward to a second term as President of the #Eurogroup