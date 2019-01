Βαρουφάκης: Aπάτη η διαπραγμάτευση του καλοκαιριού

Επιστολή με την οποία ζητούν από την Ευρώπη να υποστηρίξει την Ελλάδα στο θέμα του χρέους που πρόκειται να συζητηθεί στα Ηνωμένα Εθνη υπογράφουν 19 οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων και ο Ελληνας πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης.

Στην επιστολή, σύμφωνα με την Καθημερινή, την οποία μεταξύ άλλων υπογράφουν και οι Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ και Τόμας Πικετί, γίνεται λόγος για εννέα βασικές αρχές που θα συζητηθούν στον ΟΗΕ στις 10 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την αναδιάρθρωση των δημοσίων χρεών.

«Αν είχαν τηρηθεί αυτές οι αρχές θα είχαμε αποφύγει τις παγίδες της ελληνικής κρίσης, στην οποία οι πολιτικοί εκπρόσωποι ενέδωσαν στις απαιτήσεις των πιστωτών παρά την έλλειψη οικονομικής λογικής και τις καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις τους. Αυτό το ψήφισμα είναι προς το δημόσιο συμφέρον και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και να γίνει ένα θέμα που θα μπει σε δημόσια διαβούλευση», τονίζεται.

Ακόμη, στην επιστολή σημειώνεται πως η ελληνική κρίση κατέστησε σαφές πως ένα κράτος δεν είναι, από μόνο του, σε θέση να διαπραγματευτεί με λογικούς όρους για την αναδιάρθρωση του χρέους του μέσα στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο. «Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα αντιμετώπισε από τους πιστωτές μια πεισματική άρνηση και εξεταστεί οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χρέους, ακόμη και αν η άρνηση αυτή ήταν σε αντίθετο πνεύμα με τις συστάσεις του ΔΝΤ», υπογραμμίζεται.

«Χθες ήταν η Αργεντινή, σήμερα είναι η Ελλάδα και αύριο, ίσως, η Γαλλία. Κάθε χρεωμένη χώρα μπορεί να αποκλειστεί από την αναδιάρθρωση του χρέους της κόντρα στην κοινή λογική», αναφέρεται ακόμη.

«Όπως κατέδειξε το ελληνική δράματα του καλοκαιριού, δεν υπάρχει περιθώριο για δισταγμούς. Η απάτη της θερινής διαπραγμάτευσης στρέφει πολλούς Ευρωπαίους στον εθνικισμό και στην περιφρόνηση προς τους διεθνείς οργανισμούς», προστίθεται ακόμη στην επιστολή που καταλήγει:

«Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πρέπει να επαναβεβαιώσουν ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα, παρά τις επιταγές της αγοράς που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Καλούμε, λοιπόν, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ταχθούν υπέρ αυτού του ψηφίσματος».

Την επιστολή υπογράφουν οι:

Yanis Varoufakis Former Greek minister of finance

James Galbraith University of Texas Austin

Heiner Flassbeck Former chief economist, Unctad

Martin Guzman Columbia University

Jacques Généreux Sciences Po

Steve Keen Kingston University

Gabriel Colletis Toulouse 1 University

Michel Husson IRES

Benjamin Lemoine Paris-Dauphine University

Mariana Mazzucato University of Sussex

Robert Salais IDHE, Marc Bloch

Bruno Théret Paris-Dauphine University

Xavier Timbeau Principal director, OFCE

Gennaro Zezza Levy Economics Institute

Giovanni Dosi Scuola Superiore Sant’Anna

Engelbert Stockhammer Kingston University

Ozlem Onaran University of Greenwich