O Χριστόδουλος Στεφανάδης υποψήφιος βουλευτής στη Σάμο με τη ΝΔ

Ένας διεθνώς καταξιωμένος επιστήμονας με καταγωγή από την Ικαρία κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές με τη ΝΔ στο Νομό Σάμου, ο καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Σύμφωνα με την πλέον αναγνωρισμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων BiomedExperts, κατατάσσεται στηνπρώτη 10άδα των πλέον διακεκριμένων ερευνητών παγκοσμίως σε 8 από τα 19 επιστημονικά πεδία της καρδιαγγειακής ιατρικής.

Ο καθηγητής έχει επινοήσει μεταξύ άλλων δέκα νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές (stent, καθετήρες κλπ.), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και αναγνωρισθεί διεθνώς.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 1334 πλήρεις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με συνολικό συντελεστή απήχησης (impact factor) πάνω από 4.900. Οι εργασίες του έχουν περισσότερες από 23.000 αναφορές (citations)στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το σύνολο σχεδόν του ανωτέρω δημοσιευμένου ερευνητικού έργου έχει παραχθεί στην Ελλάδα και αναφέρεται σε πρωτότυπη έρευνα.

Έχει περισσότερες από 3.500 ανακοινώσεις σε Διεθνή επιστημονικά Συνέδρια που οι περιλήψεις τους έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με υψηλό impact factor. Έχει δώσει πάνω από 260 διαλέξεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Έχει εκδώσει 6 βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και έχει συγγράψει κεφάλαια σε 13 διεθνή συγγράμματα

Στην Ελλάδα έχει εκδώσει ή έχει συγγράψει κεφάλαια σε πάνω από 50 συγγράμματα Καρδιολογίας, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, και έχει δώσει πολυάριθμες ομιλίες σε Ελληνικά συνέδρια.

Διοργανώνει, ετησίως, Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια και ημερίδες στον τομέα της Καρδιαγγειακής Ιατρικής.

Τιμητικές Διακρίσεις

Στην Ελλάδα

Έχει βραβευθεί για το ερευνητικό του έργο στην Καρδιολογία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Επίσης έχει βραβευθεί για το ιατροκοινωνικό του έργο από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου και στα πλαίσια της εκδήλωσης"ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ 2011" (ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ., Π.Ε.Π.Φ.Α., Σ.Ι.Γ.Α.). Επίσης έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Δήμου Παπάγου.

Στο Διεθνή χώρο

Έχει τιμηθεί με 2 βραβεία για την έρευνά του στην Επεμβατική Καρδιολογία από το Thoraxcenter, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

Το 2007, το έγκυρο διεθνές περιοδικό "Clinical Cardiology" του αφιέρωσε ειδικό τιμητικό δισέλιδο άρθρο "Profiles in Cardiology" αναλύοντας το μέχρι τότε έργο του.

Το 2008 του απενεμήθη ο τίτλος του "Άρχοντος" από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Το 2005 του απενεμήθη ο τίτλος του "Elite Reviewer" από το επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology (JACC) σε αναγνώριση της συμβολής του στην έκδοση του περιοδικού.

Το 2011, το American College of Cardiology του απένειμε το Βραβείο Simon Dack, το οποίο δίδεται στον επιστήμονα με τη σημαντικότερη προσφορά στα επιστημονικά περιοδικά του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (Journal of the American College of Cardiology, JACC-Cardiovascular Interventions and JACC-Cardiovascular Imaging).