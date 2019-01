Σουλτς σε Τσίπρα: Συγχαρητήρια, τώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για να του δώσει συγχαρητήρια για τη νίκη στις εκλογές, στέλνοντας το μήνυμα της Ε.Ε. ενόψει της επόμενης μέρας.

«Έδωσα συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα​ για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ελληνικές εκλογές. Τώρα μία σταθερή κυβέρνηση χρειάζεται άμεσα» έγραψε στο Twitter o κ. Σουλτς.

I've just congratulated @tsipras_eu for #Syriza victory in #Greece elections. Now a solid government ready to deliver is needed quickly