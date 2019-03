Οι επαφές του Νίκου Κοτζιά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στην 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Κοτζιάς θα έχει διαδοχικές διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, με αξιωματούχους άλλων χωρών και με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ο κ. Κοτζιάς θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Κοσόβου, του Λιβάνου, της Ιορδανίας, του Ιράκ, της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, της Αυστραλίας και της Νορβηγίας, ενώ θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις με τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Έσπεν Άιντε και με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, Ιγιάντ Αμίν.

Σε πολυμερές επίπεδο, ο κ. Κοτζιάς θα συμμετάσχει σε συντονιστικές συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Διαδικασίας Συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Περαιτέρω, ο κ. Κοτζιάς θα λάβει μέρος στη Συνάντηση Παγκόσμιων Ηγετών για την Ισότητα των Φύλων, στην εκδήλωση για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από Τρομοκρατικές ομάδες, στη συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου για την Κρίση στη Συρία, καθώς και στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου ενόψει της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής.

Θα συμμετάσχει, επίσης, στην Ανοικτή Συζήτηση Υπουργικού Επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Maintenance of International Peace and Security: Settlement of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering the Terrorist threat in the Region» που θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Sergey Lavrov και στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου με θέμα τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΑΣΕ, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας κ. Ivica Dacic.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί τριμερής υπουργική συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου θα εξεταστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι τρόποι ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας σε κάθε επίπεδο.

Τέλος, κατά τη διάρκεια παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοτζιάς θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, καθώς και με εβραϊκές οργανώσεις.