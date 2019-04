Για τις ΗΠΑ αναχωρεί ο Πρωθυπουργός - Με ποιους θα συναντηθεί

Στις εργασίες της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναχωρεί αύριο για τις ΗΠΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις με Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, αξιωματούχους διεθνών οργανισμών καθώς και δημόσιες παρεμβάσεις και ομιλίες. Στο περιθώριο της Συνέλευσης θα έχει συνάντηση και με τον αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ δεν αποκλείεται να έχει επαφές με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μεταξύ άλλων, θα έχει συναντήσεις με τους Προέδρους της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Βραζιλίας, του Ισημερινού, της Παλαιστίνης, και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Επίσης, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την 1η Οκτωβρίου και θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για την «Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015», στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς και στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση, με θέμα «Strengthening cooperation on migration and refugee movements under the new development», στις 30 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης, κ. B. De Blasio, και με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, ενώ θα συμμετάσχει σε πάνελ, το οποίο διοργανώνεται από το Clinton Global Initiative, με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Bill Clinton.

Στην Αθήνα επιστρέφει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς το Σάββατο 3 του μήνα ορκίζεται η νέα Βουλή και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα αναγνώσει τι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.