Ντάισελμπλουμ: Θα πάρει μήνες η ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Τέλος στις ελπίδες της κυβέρνησης για γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ολλανδία της προεδρίας της ΕΕ, επεσήμανε πως «αξιολόγηση της Ελλάδας για να είμαστε ρεαλιστές θα χρειαστεί μήνες και όχι εβδομάδες». Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιταχυνθεί η διαδικασία, αλλά όπως είπε «δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα».

Διαμήνυσε ακόμα πως το ΔΝΤ δεν αποχωρεί από το ελληνικό πρόγραμμα. «Δεν υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα χωρίς το ΔΝΤ», είπε χαρακτηριστικά.

