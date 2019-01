Τσίπρας σε Γκάμπριελ: Να τελειώσει γρήγορα η αξιολόγηση

Συνάντηση με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός​.

Επί τάπητος τέθηκε το ελληνικό πρόγραμμα και το προσφυγικό. Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε στον κ. Γκάμπριελ την ανάγκη να ολοκληρωθεί έγκαιρα η αξιολόγηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, στη μεταξύ τους συνομιλία εκτιμήθηκε η ελληνική προσπάθεια για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα μοιράζει δίκαια τα βάρη.

Σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό υπήρξε συζήτηση για τα στοιχεία της κρίσης, ενώ υπογραμμίστηκε και από τις δυο πλευρές η προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα για τη διαχείριση του ζητήματος.

Talking with @sigmargabriel at #Davos we stressed the importance of reviving the economy with socially just reforms pic.twitter.com/KTDBHVMNpd