Λαγκάρντ σε Τσίπρα: Δεν αρκεί μόνο το ασφαλιστικό - Τι είπαν για χρέος και λίστες φοροδιαφυγής

Μεταρρυθμίσεις από την Ελλάδα και ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους ζήτησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Αλέξη Τσίπρα, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Η κυρία Λαγκάρντ φέρεται να επέμεινε στην ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, ενώ ο κ. Τσίπρας επανέλαβε πως πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα η αξιολόγηση.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε το ΔΝΤ , μετά το τέλος της συνάντησης, επισημαίνεται η ανάγκη να πραγματοποιηθούν ισχυρές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο ασφαλιστικό. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο ζήτημα του ελληνικού χρέους, για το οποίο το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι πρέπει να ελαφρυνθεί, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΔΝΤ:

Κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν τη συνάντηση «ειλικρινή συζήτηση» και σημειώνουν πως στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία του ελληνικού προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τσίπρας τόνισε στην κυρία Λαγκάρντ ότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και συνολικά του ελληνικού προγράμματος. Και οι δύο υπογράμμισαν πως οι καθυστερήσεις δεν αποτελούν στόχο καμιάς από τις δύο πλευρές, ενώ συμφώνησαν να υπάρχει απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το ΔΝΤ προκειμένου η κάθε πλευρά να έχει σαφή αντίληψη για τις θέσεις της άλλης.

