Το παρασκήνιο των επαφών Τσίπρα στο Νταβός

Μπαράζ σημαντικών επαφών είχε και την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, στις οποίες έγινε αναφορά στο ελληνικό χρέος, τις μεταρρυθμίσεις και το προσφυγικό. Την Παρασκευή το πρωί ο κ. Τσίπρας αναμένεται να έχει σημαντικό ραντεβού και με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, όπου θα φανεί η πολιτική που θα ακολουθήσει η Τράπεζα το επόμενο διάστημα, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Στις συναντήσεις και τις συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα όλες οι πλευρές επεσήμαναν την ανάγκη γενναίων μεταρρυθμίσεων, με τον έλληνα πρωθυπουργό ωστόσο να τονίζει τόσο στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε όσο και στην Κριστίν Λαγκάρντ πως για να έρθει η ανάπτυξη, τα βάρη πρέπει να μοιράζονται δίκαια σε όλα τα κράτη - μέλη, αναφερόμενος τόσο στο προσφυγικό όσο και στο οικονομικό πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του ελληνικού χρέους, για το οποίο κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, προκειμένου να έρθει η απομείωσή του.

Γενναίες μεταρρυθμίσεις ζήτησε από τον έλληνα πρωθυπουργό η Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Την ίδια ώρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ επανέλαβε την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου, η κυρία Λαγκάρντ επανέλαβε στον κ. Τσίπρα ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα στο να πετύχει εύρωστη οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμα δημόσια οικονομικά μέσω ενός αξιόπιστου και περιεκτικού μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος».

Η επικεφαλής του Ταμείου τόνισε επίσης ότι απαιτούνται ισχυρές οικονομικές πολιτικές, μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό όπως επίσης και σημαντική ανακούφιση χρέους από τους ευρωπαϊους εταίρους της Ελλάδας για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος βρίσκεται σε βιώσιμη πτωτική τροχιά.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμά του στο twitter έγραψε:

Meeting with IMF Director @Lagarde at #wef we agreed on the importance of time in the valuation of the Gr program pic.twitter.com/WoDsdtIyHX