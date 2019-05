Κυπριακό και τριμερής με Ισραήλ στη συνάντηση Τσίπρα - Αναστασιάδη

Τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Νταβός, στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη οι διακοινοτικές συνομιλίες να οδηγήσουν σε δίκαιη και βιώσιμη επίλυση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού στο επίκεντρο της συνάντησης με τον κύπριο Πρόεδρο βρέθηκε η επικείμενη τριμερής σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, οι εξελίξεις σε σχέση με τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Ιορδανία, η Παλαιστίνη και η Βουλγαρία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χθες Πρωθυπουργός παρακολούθησε την εκδήλωση για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός σύμβουλος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την Κύπρο, κ. Έσπεν Μπαρτ Έιντε, ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, κ. Κλάους Σβαμπ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Μουσταφά Ακιντζί.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε μια φωτογραφία από την συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο στο twitter, μαζί με μια σύνοψη του τι συζήτησαν.

W/@AnastasiadesCY Intercommunity talks path to just & sustainable solution based on UN resolutions, EU membership pic.twitter.com/Kju7XdFnb7