ΥΠΕΞ: Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στο αιματοκύλισμα

Την ανάγκη να μπει ένα τέλος στο αιματοκύλισμα που προκαλείται από την τρομοκρατία εξέφρασε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών μέσω twitter, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Μπόκο Χάραμ σε χωριό στη Νιγηρία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 86 άτομα, αλλά και μετά την τριπλή βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό.

Triple bombing in #Damascus: #Syria and the entire region keep bleeding. Int'l community has to stop this chaos. No excuses left.