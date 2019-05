ΝΔ: Το Μαξίμου να διαψεύσει Τουσκ για τα σύνορα αλλιώς υπάρχει μείζον θέμα - Τι απαντάει ο Τσίπρας

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ότι το «σφράγισμα» του Βαλκανικού Διαδρόμου ήταν κοινή απόφαση των 28 κρατών – μελών της ΕΕ.

Η ΝΔ διά του εκπροσώπου της Γιώργου Κουμουτσάκου, έστρεψε τα βέλη της στην κυβέρνηση ζητώντας να διαψεύσει τις δηλώσεις του κ. Τουσκ, αλλιώς θα προκύψει μείζον θέμα. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Κουμουτσάκος τονίζει χαρακτηριστικά:

Μετά την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του κατά του κ. Τουσκ, κατηγορώντας τον ότι ενθαρρύνει μονομερείς ενέργειες. «O Βαλκανικός δρόμος έκλεισε εξαιτίας μονομερών ενεργειών από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ε.Ε. δεν έχει μέλλον αν προχωρά με μονομερείς ενέργειες που δημιουργούν τετελεσμένα. Περιμένουμε ο κ. Τούσκ να επικεντρώνει τις προσπάθειες στην εφαρμογή κοινών αποφάσεων ως πρόεδρος της Ευρώπης των 28 και να μην ενθαρρύνει όσους τις αγνοούν», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ωστόσο, ο κ. Κουμουτσάκος επανήλθε, και με νέα Tweets κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κρυβόταν» για ώρες. «Τα γριφώδη tweet του κ. Τσίπρα δεν συνιστούν διάψευση Τουσκ. Για κάτι τόσο σοβαρό υπάρχει μία απάντηση: Διαψεύδουμε τον Τουσκ. Γιατί ο κ. Τσίπρας “κρυβόταν” τόσες ώρες και εμφανίστηκε μετά από πίεση της ΝΔ; Περιμένουμε ρητή διάψευση του κ. Τουσκ από το Μαξίμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον κ. Κουμουτσάκο απάντησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, η οποία εξαπέλυσε πυρά κατά του εκπροσώπου της ΝΔ:

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τουσκ με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε πως «οι παράτυπες ροές μεταναστών κατά μήκος του Βαλκανικού Διαδρόμου τερματίζονται. Δεν είναι ζήτημα μονομερούς ενέργειας, αλλά κοινή απόφαση των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ευχαριστώ τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων για την εφαρμογή μέρους της ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης» πρόσθεσε ο ίδιος.

Irregular flows of migrants along Western Balkans route have come to an end. Not a question of unilateral actions but common EU28 decision