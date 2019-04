Ξεκαθαρίζει και απαντά στη WSJ το Wikileaks: Η ορθογραφία είναι δική μας

Τέλος σε φημολογία που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες ώρες και που αφορούσε σε υπόνοιες περί ελληνικής εμπλοκής στη διαρροή της συνομιλίας μεταξύ των στελεχών του ΔΝΤ, έβαλε το ίδιο το Wikileaks, το οποίο και είχε από νωρίς σήμερα δημοσιοποιήσει τη διαρροή των σχετικών διαλόγων.

Η διάψευση ήρθε από τον λογαριασμό του Wikileaks στο Twitter ως άμεση απάντηση προς τον οικονομικό συντάκτη της Wall Street Journal Μάρκους Γουόκερ, ο οποίος σε tweet του νωρίτερα σχολίασε πως το ορθογραφικό λάθος στο όνομα της Ντέλια Βελκουλέσκου ("Velkouleskou" αντί για "Velculescu") υποδεικνύει ότι η μεταγραφή του κειμένου έγινε από κάποια ελληνική υπηρεσία.

Το Wikileaks διαψεύδοντας απάντησε στον δημοσιογράφο ότι: «Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά η μεταγραφή και η ορθογραφία (που προέρχεται από τον ελληνικό Τύπο) είναι δική μας».

«IMF leak: misspelling of Velculescu as "VELKOULESKOU" suggests transcript was written by a Greek service», ήταν το εν λόγω tweet του δημοσιογράφου. "@MMQWalker That would be nice, but the transcript and the spelling (derived from the Greek press) is ours", ήταν η απάντηση του Wikileaks στον Μάρκους Γουόκερ.