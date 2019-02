«Βόμβα» από Βρυξέλλες: Υπάρχουν «σημαντικές διαφορές» στο ασφαλιστικό

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Peter Spiegel, αξιωματούχος της ΕΕ "η πρόταση της Ελλάδας για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση "διαφέρει σημαντικά από την άποψη των θεσμών". Επιπλέον, ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε "ανοησία" το ενδεχόμενο η ΕΕ να εκταμιεύσει χρήματα προς την Ελλάδα, αγνοώντας το ΔΝΤ και την ελάφρυνση του χρέους.

"Η πρόταση μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση "διαφέρει σημαντικά" από την άποψη των οργάνων παρακολούθησης παρακολούθησης του προγράμματος διάσωσης" ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ, λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας για το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στο φορολογικό.

Pension reform proposal put out by #Greece govt "differs appreciably" from view of bailout monitoring institutions, says sr #EU official