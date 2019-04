Ντάισελμπλουμ: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ελάφρυνση του χρέους

«Να μην ξαναμπούμε σε κρίση στις 24 Μαΐου. Είναι επιζήμιο για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ας ξεκαθαρίσουμε το θέμα», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ σημείωσε πως ήρθε «η ώρα να μιλήσουμε για ελάφρυνση του χρέους».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «το ελληνικό χρέος είναι τόσο μεγάλο και η οικονομία τόσο ασταθής που δημιουργεί μεγάλο θέμα», αν και όπως διευκρίνισε δεν πρόκειται να υπάρξει «κούρεμα». «Θα εξετάσουμε τρόπους για να το ελαφρύνουμε», είπε στη συνέχεια.

Ταυτόχρονα σημείωσε πως μετά το καλοκαίρι, το Eurogroup για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο παραγωγικό, ενώ επεσήμανε πως η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα είναι πολύ σημαντικές για να βάλουν χρήματα οι επενδυτές σε μία χώρα.

Παραδέχτηκε ωστόσο πως η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει δύσκολα μέτρα, ενώ τόνισε «πως οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους. Δεν είναι δημοφιλές, ειδικά σε περιόδους κρίσεις, αλλά πρέπει να γίνει για να ανοικοδομηθεί η χώρα».

Τόνισε τέλος πως «το πιο λυπηρό πράγμα για την Ελλάδα είναι πως υπάρχει πολύς πλούτος, αλλά είτε βρίσκεται εκτός της χώρας είτε έχει μετακινηθεί στο Λονδίνο».

.@J_Dijsselbloem at the @OxfordUnion: the time is now right to talk about #Greek #debt relief.