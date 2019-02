Σλοβάκος ΥΠΟΙΚ: Συμφωνία και εκταμίευση με ή χωρίς την συγκατάθεση του ΔΝΤ

Συμφωνία πάση θυσία άμεσα με ή χωρίς το ΔΝΤ θέλει ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών Πίτερ Κάζιμιρ, με τοποθετήσεις του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Ο Σλοβάκος Υ​ΠΟΙΚ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβληθεί η συμμετοχή του Ταμείου στη χρηματοδότηση του προγράμματος, αναφέροντας ότι η τεχνική εμπλοκή του ΔΝΤ ​είναι σημαντικότερη.

«Θα θέλαμε να δούμε μία γρήγορη συμφωνία που θα ξεκλειδώσει την αναγκαία δόση για την Ελλάδα με ή χωρίς τη συγκατάθεση του ΔΝΤ εάν χρειαστεί. Για να είμαστε ρεαλιστές, μπορούμε να φανταστούμε την αναβολή της συμμετοχής του ΔΝΤ στη χρηματοδότηση και ελάφρυνση χρέους σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πολιτική και τεχνική εμπλοκή του ΔΝΤ είναι πιο σημαντική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

We would like to see a swift agreement unlocking a needed tranche for #Greece, with or without the #IMF consent if necessary. #eurozone