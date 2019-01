Η Κ. Μπότσιου νέα διευθύντρια στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Με απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Γενική Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου.

Η Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεµβρίου 1968, είναι έγγαµη µε τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και έχουν µια κόρη και ένα γιο. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και διδάκτωρ Ιστορίας (magna cum laude) του Πανεπιστηµίου Tübingen (1999), όπου εργάστηκε ως ερευνήτρια στην Έδρα Jean Monnet για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Από το 1999 έως το 2008 δίδαξε Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου επιπλέον συµµετείχε σε ελληνικά και ξενόγλωσσα µεταπτυχιακά προγράµµατα, στο Εργαστήρι Ευρωπαϊκών Μελετών και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Jean Monnet του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια (2006-2008). Από το 2008 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Στο Πανεπιστήµο Πελοποννήσου διετέλεσε µέλος της Συγκλήτου (2011-2015), Αντιπρύτανις και Αναπληρώτρια Πρύτανη (2012-2015) και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Έχει διδάξει, µεταξύ άλλων, στη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ) και τη Διπλωµατική Ακαδηµία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ έχει λάβει υποτροφίες και διακρίσεις από ελληνικούς και διεθνείς επιστηµονικούς φορείς. Συµµετέχει σε ελληνικές και διεθνείς επιστηµονικές και αρχειακές ενώσεις και συνεργάζεται µε επιστηµονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει εκπονήσει σειρά ερευνητικών προγραµµάτων σε ερευνητικά ιδρύµατα και δηµόσιους φορείς. Εργάστηκε στην τεκµηρίωση κινηµατογραφικών τεκµηρίων στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, ενώ το 2015 τέθηκε επικεφαλής της επιστηµονικής επιτροπής που συστάθηκε για την αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διετέλεσε µέλος του Εφορευτικού Συµβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2005-2008), του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών (2007-2008) και του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία (2008-2010). Έχει υπηρετήσει ως ερευνητικός εταίρος του Προγράµµατος Διεθνών Σχέσεων Νότιας Ευρώπης των Ερευνητικών Κέντρων IDEAS, Διεθνών Σχέσεων, Διπλωµατίας και Στρατηγικής του London School of Economics and Political Science (2013-2015). Από το 2001 έως το 2014 υπήρξε στέλεχος του Ινστιτούτου Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής: αρχικά ως υπεύθυνη του Τµήµατος Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραµµάτων (2001-2009), στη συνέχεια ως Γενική Διευθύντρια (2009-2011) και Αντιπρόεδρος (2011-2014). Συµµετείχε στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου (2001-2010) και στην Επιτροπή αξιολόγησης στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας (2009-2011). Διηύθυνε επί δεκαετία τη σύνταξη του τριµηνιαίου περιοδικού Φιλελεύθερη Έµφαση (2001- 2011) και τις σειρές Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Yearbook και European and International Affairs του εκδοτικού οίκου Springer (2009-2011). To 2011 εξελέγη µε τριετή θητεία µέλος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (νυν Ευρωπαϊκό Κέντρο Βίλφριντ Μάρτενς) του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.

Αρθρογραφεί στον Τύπο και συµµετέχει ως επιστηµονική σύµβουλος και αναλύτρια σε ελληνικές και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές για τη σύγχρονη ιστορία (Κανάλι της Βουλής, ET1, ZDF κ.ά.). Μιλά αγγλικά, γερµανικά,γαλλικά, ιταλικά.