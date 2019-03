Συνάντηση Μητσοτάκη με νέους στο Λονδίνο - Το πρόβλημα του «brain drain»

Το φαινόμενο του brain drain συζήτησε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης με νέες και νέους που εργάζονται ή σπουδάζουν στο Λονδίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης άκουσε τους προβληματισμούς τους και ζήτησε να μάθει υπό ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεφαν στη χώρα μας.

O κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Δευτέρα 15 Μαΐου, για το λαϊκισμό και την οικονομία, σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, στο London School of Economics, με θέμα: «Defeating populism, defending the truth and unleashing the potential of the Greek economy».