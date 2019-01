Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει την άδεια του Κουφοντίνα και θυμάται την απόδραση Ξηρού

Έντονο προβληματισμό εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφορικά με την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα από την φυλακή, καταδικάζοντας την επίμαχη απόφαση.

«H Ελλάδα άφησε ελεύθερο έναν καταδικασμένο τρομοκράτη από την οργάνωση της 17 Νοέμβρη. Θα θέλαμε να καταδικάσουμε την απελευθέρωση του καταδικασμένου τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με δύο μέρες άδεια από τις ελληνικές φυλακές» ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χέδερ Νάουερτ.



Η Νάουερτ σημείωσε ότι «έχει καταδικαστεί για μια σειρά φόνων, συμπεριλαμβανομένου εκείνων του Ουίλιαμ Νορντίν, ακολούθου αμύνης της αμερικανικής πρεσβείας, και του λοχία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ρόναλντ Στιούαρτ. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση την σοβαρή μας ανησυχία γι' αυτή την απόφαση».

«Στο παρελθόν», προσέθεσε, «κάποια από τα καταδικασμένα μέλη της 17 Νοέμβρη έχουν αφεθεί ελεύθερα με άδεια και μετά εξαφανίστηκαν. Επομένως, ανησυχούμε γι' αυτόν τον λόγο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ σχολίασε την επίμαχη απόφαση εκφράζοντας την έντονη διαφοροποιήσή του επί του θέματος.

Ειδικότερα ο κ. Παίατ με διαδικτυακό του μήνυμα στο Twitter ανέφερε «Προσθέτω τη φωνή μου σε εκείνες από όλο το ελληνικό πολιτικό φάσμα που εκφράζουν τη λύπη τους για την απόφαση του συμβουλίου των φυλακών να αφήσει ελεύθερο έναν καταδικασμένο τρομοκράτη, δολοφόνο και ηγέτη της «17Ν». «Οι δημοκρατίες μας στηρίζονται σε ανεξάρτητους δικαστικούς θεσμούς, ωστόσο η εν λόγω άδεια ατιμάζει την μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους» πρόσθεσε.

