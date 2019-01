Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Νέα Navtex για άσκηση

Συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο οι Τούρκοι, που εξέδωσαν Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά νότια του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης.

Σύμφωνα με την οδηγία προς ναυτιλομένους που εκπέμφθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας, τα γυμνάσια θα πραγματοποιηθούν την Μεγάλη Δευτέρα από τις δυο το μεσημέρι έως στις πέντε το απόγευμα.

Δείτε την τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0438/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 02 APR 18 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N - 029 50.00 E

35 40.00 N - 029 50.00 E

35 40.00 N - 029 20.00 E

35 50.00 N - 029 20.00 E

CAUTION ADVISED.

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως πρόκειται για άτυπη «απάντηση» της Άγκυρας, στην άσκηση με την ονομασία «Πυρπολητής» που διέταξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας την Τετάρτη τα ξημερώματα.

Η άσκηση ήταν ευρείας έκτασης και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε ακόμη και επιχείρηση ανακατάληψης βραχονησίδας.

Στο αρχηγείο του Στόλου, βρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος. Κατά την υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι καθόλα έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, Πέμπτη, ο Πάνος Καμμένος έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, από την Αρμενία: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηγήσουμε στην Τουρκία ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά πρέπει να της θυμίσουμε ότι σε πολλές στιγμές της ιστορίας της - και ιδίως τις στιγμές της ιστορίας που έχουν κατά νου, της μεγάλης οθωμανικής αυτοκρατορίας - ηττήθηκε, όπως το 1821 στην Ελλάδα», ανέφερε.