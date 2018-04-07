Νέα προκλητική δήλωση Τούρκου αξιωματούχου: Ανίκανοι Ελληνες πολιτικοί προσπαθούν να χαλάσουν τις σχέσεις μας

«Η Τουρκία έχει κάνει κάποια θετικά βήματα»
«Οι άδικες και προκλητικές δηλώσεις κάποιων Ελλήνων υπουργών για την Τουρκία δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγ.
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης με σειρά αναρτήσεων του στο twitter, επισημαίνει παράλληλα ότι το «να εκλαμβάνεται η στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, δεν αποτελεί έξυπνη κίνηση».
«Η Τουρκία έχει κάνει κάποια θετικά βήματα για να βελτιώσει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα ωστόσο κάποιοι ανίκανοι πολιτικοί στην Ελλάδα προσπαθούν να χαλάσουν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας» υπογραμμίζει .
Προσθέτει επίσης ότι η Τουρκία δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να της συμπεριφέρεται άδικα. «Μάρτυράς μας η ιστορία. Δεν είναι προς όφελος κανενός να τεστάρει ξανά και ξανά την Τουρκία» σημειώνει.
1) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 7, 2018
Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.
3)Herkes bilmeli ki;Türkiye,
2)Türkiye,Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yanadır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 7, 2018
Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan’ın yararına değildir.
Türkiye’nin duruşunu,zaaf olarak değerlendirmek,akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir.
kimseye haksızlık yapmaz;
kimsenin hakkına el uzatmaz;
kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır.Bunu,tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur.
— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 7, 2018
2)Türkiye,Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yanadır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 7, 2018
Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan’ın yararına değildir.
Türkiye’nin duruşunu,zaaf olarak değerlendirmek,akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir.