Νέα προκλητική δήλωση Τούρκου αξιωματούχου: Ανίκανοι Ελληνες πολιτικοί προσπαθούν να χαλάσουν τις σχέσεις μας

«Οι άδικες και προκλητικές δηλώσεις κάποιων Ελλήνων υπουργών για την Τουρκία δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγ.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης με σειρά αναρτήσεων του στο twitter, επισημαίνει παράλληλα ότι το «να εκλαμβάνεται η στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, δεν αποτελεί έξυπνη κίνηση».

«Η Τουρκία έχει κάνει κάποια θετικά βήματα για να βελτιώσει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα ωστόσο κάποιοι ανίκανοι πολιτικοί στην Ελλάδα προσπαθούν να χαλάσουν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας» υπογραμμίζει .

Προσθέτει επίσης ότι η Τουρκία δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να της συμπεριφέρεται άδικα. «Μάρτυράς μας η ιστορία. Δεν είναι προς όφελος κανενός να τεστάρει ξανά και ξανά την Τουρκία» σημειώνει.

1) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı.



Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.